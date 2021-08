Het is dag veertien van de Olympische Spelen in Tokio en we zijn aanbeland in de laatste fase van het sportspektakel. Heb jij een vraag over de Spelen? Stel ze dan onder dit artikel. Daan de Ridder, een van onze verslaggevers in Japan, zal vanmiddag klaarzitten om vragen te beantwoorden.

Op NUjij, het discussieplatform van NU.nl, blikken we aan de hand van jullie vragen terug op de afgelopen weken en kijken we vooruit naar het komende weekend. Hoe heeft de Nederlandse ploeg het gedaan de afgelopen weken? En welke medailles kunnen we nog verwachten?

Stel al je vragen

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel en Daan geeft vanmiddag antwoord op de beste en meest gestelde vragen.

De vragen die worden beantwoord, zullen onder het artikel verschijnen. Om het overzichtelijk te houden, publiceren we de andere vragen niet. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.