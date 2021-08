Meer vrijheid door label 'autisme'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Meer mensen voelen zich eenzaam sinds de coronacrisis

Het aandeel EU-burgers die zich minimaal de helft van de tijd eenzaam voelen, is tijdens de eerste maanden van de coronacrisis verdubbeld. Specifiek bij 18- tot 25-jarigen is zelfs een verviervoudiging te zien. Veel lezers zagen de overheidsmaatregelen als de grootste oorzaak hiervan, maar volgens Wouter_Wijngaarden is er een bredere oorzaak.

"De directe aanleiding voor deze stijging is natuurlijk duidelijk: de maatregelen die genomen moesten worden ten gevolge van de coronapandemie. Maar indirect ligt hier volgens mij iets heel anders aan ten grondslag, en dat is de steeds verdere individualisering van de maatschappij."

"Mensen leven in een sociale bubbel, en hebben steeds minder contact met bijvoorbeeld buren. Ook het aantal leden van (sport)verenigingen loopt gestaag terug. Hierdoor worden mensen steeds 'afhankelijker' van familie en vrienden, die vaak niet om de hoek wonen. Een situatie als deze hakt er dan harder in dan die vroeger zou hebben gedaan."

Biles stopt vanwege mentale problemen

Turnlegende Simone Biles trok zich dinsdag vanwege mentale problemen terug van de landenwedstrijd bij de Olympische Spelen. Zonder Biles grepen de vrouwen uit de Verenigde Staten naast het goud. "Na mijn mislukte optreden wilde ik gewoon niet meer doorgaan", zei de 24-jarige Biles later. "Ik moet me op mijn mentale gezondheid focussen."

Veel NUjij'ers waren verbaasd. Zij zagen Biles als grote kanshebber op een medaille voor verschillende turnonderdelen. Toch kon de jonge turnster op veel steun rekenen in de reacties. Shanti_Walker schreef het volgende:

"Ontzettend jammer! Wat een beast is het ook. Iedereen die nu wint, weet dat het is omdat Simone niet meedoet."

Lezer An_te is het daar niet mee eens.

"Fysieke kracht is één ding. Maar de mentale gezondheid is ook een aspect. Dus degene die nu goud wint, is gewoon de terechte winnaar. Die was fysiek de beste en kon de druk het beste aan."

Meer vrijheid door label 'autisme'

De 49-jarige Prison Break-acteur Wentworth Miller heeft de diagnose autisme gekregen. Die uitslag heeft hem in coronatijd "onverwachte geschenken" opgeleverd.

Enkele NUjij'ers deelden hun ervaringen met autisme. Voor Miss_Vicky betekende de diagnose meer vrijheid.

"Toen ik na 32 jaar mijn label 'autisme' kreeg, ging mijn wereld open. Omdat ik namelijk nu wel over mezelf kon leren. Na een aantal jaar kon ik zelfs eindelijk ontslag nemen bij een multinational die mij zes jaar lang steeds afrekende op mijn autistische kenmerken. Ik heb ze de rug kunnen toekeren en mijn eigen ongelukkige onzekere ik ook."

"Het is nu vijf jaar later en voor het eerst sinds mijn kindertijd ben ik gelukkig. Inmiddels ben ik ook 20 kilo afgevallen. Ik voel geen spanning meer, geen stress, geen stemmetjes die zeggen dat ik het toch niet kan."

"Het label 'autist' heeft mij 100 procent gered en is het beste wat mij in mijn leven is overkomen. Daardoor kan ik nu mezelf accepteren en begrijp nu dat, hoe hard ik ook werk, ik nooit zal voldoen aan wat de maatschappij van mij verwacht en dat dit helemaal oké is."

