Seksuele voorlichting vaak gebrekkig

In de YouTube-serie X-Y-SEX deelt Robbert Rodenburg zijn ervaringen met seksuele voorlichting op de middelbare school. Op NUjij deelden enkele lezers hun eigen ervaringen met seksuele voorlichting, zoals Bewoner_Regio_Utrecht.

"Zelf vond ik op school en in de bibliotheek ook niet wat ik zocht. En dat was in de veel minder preutse jaren negentig...

We kregen les over de pil en condooms en de vele celdelingen van de foetus, maar niks over gevoelens en ook niks over 'die grote stap tussen kussen en meer doen'. Ik werd daar als tienermeisje heel onzeker door. En hoewel mijn moeder altijd open stond voor vragen, was zij wel de láátste om naartoe te gaan!

Op vakantie in Duitsland vond ik pas wat ik zocht: een pubertijdschrift met een column over seksualiteit. Op dat tijdschrift heb ik vanuit Nederland een abonnement genomen (zogenaamd om de taal beter te leren) en zo kwam ik aan de informatie die mij het vertrouwen gaf om ca een jaar later met mijn vriendje te experimenteren. Met groot wederzijds plezier."

Afscheid Peter R. de Vries

Er stond afgelopen woensdag een lange rij mensen voor Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Zij namen afscheid van Peter R. de Vries. De familie en partner van Peter R. de Vries waren erg geraakt door de grote opkomst. Lezer Rosanna_Ramakers was er woensdag bij en deelt haar ervaring.

"Vrijdag was ik op de plek des onheils. Toen was het daar al enorm druk. Vandaag was ik naar Carré, ik vond het onwaarschijnlijk indrukwekkend. Daarna ben ik nog een keer naar die plek van vijf dagen geleden gegaan. Ik wist niet wat ik zag. De bloemenzee was tot tsunami gegroeid. Ik zal dit nooit vergeten."

Erger leed voorkomen in Limburg

De maatregelen die na de grote overstromingen in de jaren '90 in Limburg zijn genomen hebben nu erger leed doen voorkomen, meent een topadviseur van Rijkswaterstaat. Veel lezers riepen op tot het plaatsen van meer dijken, maar volgens lezer Scott_Hendrickx is er meer nodig dan alleen dat om goed voorbereid te zijn op een volgende overstroming.

"Ondanks de vele schade had dit veel erger af kunnen lopen. Uiteindelijk is alle schade materieel (misschien gedeeltelijk emotioneel) en is deze schade voornamelijk beperkt tot het gebied waar de hevige regenval heeft plaatsgevonden.

Men moet niet vergeten dat het op heel veel plaatsen waar het in 1995 goed fout ging, nu goed ging (weliswaar maar net). Er zal zeker structureel meer geld moeten komen voor de dijken aan de Maas, maar er zijn meer oplossingen om schade te beperken.

Begin met het subsidiëren van het waterproof maken van huizen in risicovolle gebieden. Maak het mogelijk om schotten te plaatsen in raam en deuropeningen. Zodoende dat de schade in huizen beperkt wordt. Het is één ding om als land weerbaar te zijn tegen dit soort rampen, maar we zullen bij regelmatige overstromingen ook burgers initiatief moeten laten nemen. Het water heeft nu eenmaal zijn ruimte nodig. Aan ons om te bepalen welke ruimte wel en welke zeker niet."

