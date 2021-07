Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

'Aanslag Peter R. de Vries een aanslag op journalistiek'

Misdaadjournalist Peter R. de Vries ligt momenteel zwaargewond in het ziekenhuis en vecht voor zijn leven nadat hij dinsdagavond werd neergeschoten in Amsterdam. Veel van onze lezers reageerden geschokt, maar vinden ook steun bij elkaar. Ze wensen De Vries veel kracht en sterkte toe.

Een aantal NUjij'ers zagen de aanslag ook als een directe aanval op de journalistiek. Asimo legt uit:

"Ik voel me aangeslagen en ik deel de opvatting van burgemeester Halsema en demissionair premier Rutte: naast een aanslag op de persoon Peter R. de Vries is dit óók een aanslag op de journalistiek en het vrije woord."

"Het is een tendens die de laatste tijd steeds vaker de kop opsteekt. Journalisten die in toenemende mate worden bedreigd, geïntimideerd of gehinderd in hun werk. Ook worden journalisten in toenemend mate gestigmatiseerd en weggezet als onbetrouwbaar en 'vijand van het volk'. Zelf de NOS is genoodzaakt hun logo's van hun wagens te halen."

"Je ziet dezelfde intolerantie ook terug onder ambulancepersoneel of bij de brandweerlieden die steeds vaker worden 'lastiggevallen' tijdens hun werk."

"Mijn gedachten gaan uit naar de familie en de direct betrokkenen en ik hoop vurig dat Peter R. de Vries deze aanslag overleeft. Maar ik ben óók strijdlustig om mijn stem van afkeur te laten horen."

"Dit mag nooit de norm worden en dat de samenleving dit niet accepteert moet gehoord worden."

De gekte op de woningmarkt duurt voort

Koophuizen gingen in het tweede kwartaal van 2021 voor gemiddeld 410.000 euro van de hand, een nieuw record. De vraag overstijgt het aanbod steeds verder, waardoor huizenkopers die op zoek zijn naar een gemiddeld rijtjeshuis,slechts de keuze hebben uit één huis. Op NUjij deelden veel lezers, onder wie De_Waarheid_doet_pijn, hun eigen ervaringen met de oververhitte huizenmarkt.

"Ik ben nu bijna dertig, verdien ruim twee keer modaal met een vast contract in een competitieve sector (baanzekerheid is hoog). Ik woon in Amsterdam, waar ik iedere maand ruim 1.700 euro (exclusief) betaal voor een huurwoning, alleenstaand. Nominaal al m'n studies gehaald tot en met academische master. Geen strafblad. Ben 'selfmade', dus geen aanspraak op een jubelton. Staat genoeg (zelf gespaard) vermogen op de rekening om een leuke Rolex aan te schaffen."

"Je zou zeggen dat ik op basis van bovenstaande weinig te klagen heb, en er zijn ook zeker mensen in de maatschappij die het een stuk moeilijker hebben dan ik. Precies dit laat zien hoe dramatisch het ervoor staat. Ik ben nu al maanden op zoek naar een koopwoning, met makelaar, ik word standaard overboden op schoenendozen met 20 procent tot recentelijk 30 procent boven vraagprijs."

"Voel me zwaar in de steek gelaten door de overheid, de hoop is ook vervlogen. Ik heb alles goed gedaan en ben toch totaal kansloos."

GGD als megawerkgever

Veel sectoren kampen na het opheffen van de coronamaatregelen met een personeelstekort, maar bij de GGD zijn er door de coronacrisis juist tienduizenden mensen bij gekomen.

Dat lijkt een goede ontwikkeling, maar de groei bij de GGD is voelbaar bij andere zorginstanties. Thuiszorgmedewerker Yarrow maakt zich zorgen.

"Dat is zelfs hier in de thuiszorg te merken. Er is gewoon geen personeel. De diensten staan open en kunnen niet meer ingevuld worden. We zijn op het punt dat we zorg moeten afbellen. Dat geeft ons ook geen goede naam."

"Gelukkig snappen veel cliënten het wel. We vernemen bij andere zorginstelling dat ze hun personeel een schaal hoger gaan uitbetalen om zo mensen te trekken. Normaal zijn de diensten tot ongeveer 12.00 uur. We hebben nu geregeld diensten tot 14.00 uur. En de avonden zijn gemiddeld ook langer. Vorige week heb ik bijna tien uur overgewerkt en ik moet zeggen dat ik m'n rug steeds vaker voel. Hoelang gaan wij dit nog trekken?"

