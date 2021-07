Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Keti Koti een vrije dag?

Ondanks de roep om van 1 juli, de dag waarop de slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse kolonies, een landelijke vrije dag te maken, zijn er amper bedrijven die hun personeel nu al vrij geven op de feestdag Keti Koti.

De roep om een nationale feestdag is er wel, maar daar zit niet iedereen op te wachten. Janneke51 ziet een oplossing.

"Als we van 5 mei een 'vrijheidsdag' maken, dus niet alleen gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog, ben je eigenlijk klaar. Dan geldt het voor elke onderdrukking en kun je daar een jaarlijkse vrije dag van maken. En dan zal ook de herdenking op de Dam aangepast moeten worden. Dat lijkt me niet zo moeilijk te verwezenlijken."

Seksueel misbruik door Poolse geestelijken

Ten minste 368 kinderen zijn tussen 2018 en 2020 seksueel misbruikt door katholieke geestelijken in Polen. Het is niet de eerste keer dat zo'n schandaal binnen de katholieke kerk aan het licht komt.

Lezer JordyP laat weten waarom hij uit de kerk is gestapt.

"Ik ben gedoopt, heb de communie en vormsel gedaan en was dus officieel katholiek. We gingen weleens naar de kerk, niet heel fanatiek."

"Het christendom is een prima geloof en ik denk dat de bijbel veel dingen bevat die nog steeds relevant zijn. Ikzelf maakte me nooit druk over of God wel of niet bestaat en het interesseert me eigenlijk ook niet zoveel."

"Al die hiërarchie in de christelijke kerk, het niet meegaan met de tijd, de vele schandalen, institutionele discriminatie en alles in de doofpot stoppen zorgden ervoor dat ik hier niet meer deel van wilde uitmaken. Ik wilde niet geassocieerd kunnen worden met zo'n club."

"Het koste me jaarlijks niks en ik hoefde er niks mee te doen, maar ik voelde me zo misselijk om een katholiek te zijn dat ik me uiteindelijk heb uitgeschreven uit de kerk. Alleen zo kon ik duidelijk maken dat ik hier afstand van neem. Sinds ik die keuze gemaakt heb voel ik me een stuk beter, maar elke keer als ik weer zo'n nieuwsbericht lees word ik weer misselijk."

Duits volkslied verkeerd vertaald

De NPO heeft het volkslied van Duitsland voor aanvang van de EK-wedstrijd Engeland-Duitsland verkeerd vertaald. Het verkeerde couplet, dat herinnert aan de donkere periode van Duitsland, werd weergegeven bij de live ondertiteling. De omroep bood daarvoor zijn excuses aan.

Lezer Otto_Delsman brengt in zijn reactie nuance aan in het verhaal.

"Het is een verkeerde veronderstelling dat de tekst "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt" zou betekenen dat Duitsland zich verheven voelt boven de rest van de wereld."

"Het lied is geschreven in een tijd dat er van één Duitsland nog geen sprake was en het gebied dat wij nu als Duitsland kennen uit een heleboel verschillende staten en staatjes bestond. Met de tekst wilde men tot uitdrukking brengen dat het belang van één Duitsland boven dat van al die losse staten ging, niet boven dat van andere landen."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.