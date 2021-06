Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Regenboogvlaggen op het EK

Bij de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije (2-2) in München werden woensdag regenboogvlaggen getoond door fans als protest tegen de antihomowetgeving in Hongarije.

Op NUjij werd hier veel over gediscussieerd. Malinowski is erg blij met de protesterende fans:

"Het is triest dat we in het tweede decennium van de 21e eeuw nog steeds een mensenrechtenstrijd moeten voeren in Europa, maar het is helaas de realiteit. Daar mag wat mij betreft ieder platform voor gebruikt worden. Laat het maar een totale pr-nachtmerrie worden voor Hongarije."

"En al die mensen die klagen dat het hun kijkplezier bederft moeten zich schamen. Alsof hun kijkplezier belangrijker is dan de rechten van hun mede-Europeanen. Dat sommige mensen aanstoot nemen aan het zien van een simpele regenboogvlag vind ik overigens sowieso vrij veelzeggend."

Rutte kritisch op Orbán

Naast kritiek uit de voetbalwereld heeft ook demissionair premier Mark Rutte stevige kritiek geuit richting Viktor Orbán. Tijdens de EU-top daagde hij de Hongaarse premier uit om uit de Europese Unie te stappen.

Rutte kreeg bijval van veel andere regeringsleiders, maar lezer Frans_de_Beer denkt niet dat het veel zal uitmaken.

"De EU werkt niet op deze manier. We zijn nu een clubje van landen, waar regeringen nog gewoon wetten kunnen maken. Wanneer we willen dat de EU een hechte club wordt dan zullen we hier allen onze zelfstandigheid voor moeten inleveren, de Raad van Europa (regeringsleiders) moeten opheffen en de Verenigde Staten van Europa moeten worden met maar één centrale regering waar alles geregeld wordt."

"Ik weet dat velen hiervan gruwelen, maar dat is volgens mij de enige oplossing om een eenheid te worden en ook om slagvaardiger in de wereld te kunnen optreden."

Trage formatie

Het formatieproces zit muurvast. Wel zijn Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) begonnen aan een opzetje van het regeerakkoord om wat vrolijkheid in de formatie te brengen.

Toch lijkt dit de impasse niet te doorbreken. Lezer Savio schetst de huidige politieke situatie in de Tweede Kamer.

"Ik begrijp heel erg goed dat GroenLinks en de PvdA elkaar vasthouden in dezen. Doen ze dat niet, dan worden hun standpunten in de uitverkoop gedaan. Daar voelen ze zeer weinig voor. Zouden ze elkaar loslaten in dezen, dan worden ze echt weggevaagd bij de volgende verkiezingen. Daar zitten ze echt niet op te wachten. Laat de VVD nu maar eens de klappen opvangen."

"Ik ben nieuwsgierig wat hier allemaal uit gaat komen, want 't blijft echt spannend. Misschien komen er zelfs nieuwe verkiezingen, wie weet."

