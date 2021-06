Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Steeds meer twintigers kunnen een prik inplannen

Donderdag waren de mensen uit 1999 aan de beurt om een prikafspraak in te plannen. Veel twintigers reageerden enthousiast in de lezersreacties en waren blij dat het einde van de coronacrisis eindelijk in zicht lijkt. Lezer Fos wilde de jongere generatie graag bedanken voor haar inzet.

"Ik als 'oudere' (45) wil aangeven dat ik zeker bewust ben van wat het van jullie generatie heeft gevraagd. Heb zelf kinderen op basis- en middelbaar onderwijs, ook zij hebben veel thuisgezeten en ervan gebaald. Dit was echter te overzien."

"Vooral de twintigers, de tijd van avontuur, veel activiteit en op stap, hebben echt hun leven vol in de remmen tot stilstand zien komen. Studie, bijbaan, relaties, vrienden en feesten, reizen, festivals, stage, uitwisseling et cetera, het is voor velen zo'n tijd dat veel mogelijk is en veel te ontdekken maar de afgelopen anderhalf jaar ineens niet."

"Groot respect voor hoe veruit de meesten dit hebben opgepikt, laat je niet wijsmaken dat door een paar excessen in de media, wij een slecht beeld van jullie hele leeftijdsgroep hebben! Petje af juist, en ik gun jullie dubbel en dwars alle verloren tijd in te halen!"

Einde in zicht voor de mondkapjesplicht

Het demissionaire kabinet maakte woensdag bekend van plan te zijn op zaterdag de mondkapjesplicht te beëindigen en het thuiswerkadvies gedeeltelijk op te heffen. Hoewel op NUjij veel kritiek op dit voorstel werd geuit, waren de reacties over het algemeen positief. Vooral Adrian_S ziet het verdwijnen van de mondkapjesplicht als een symbool voor iets groters.

"Ik denk dat het erg goed is dat deze maatregel verdwijnt. Sommige mensen hebben er geen moeite mee, anderen weer wel. Je kan niet over de ander oordelen wat hij of zij ervan vindt."

"Ik vind het vooral fijn dat de regel afgeschaft wordt omdat het mondkapje voor mij staat voor iets groters. Een tijd die erg zwaar was voor heel veel mensen. Een waarschuwing om elkaar te vermijden. Het staat voor mij persoonlijk voor een ontmenselijking van de maatschappij. Je wil graag de expressie van de ander zien en weer met een glimlach elkaar kunnen benaderen."

"Dit is dus mijn persoonlijke mening. Anderen kunnen het heel anders ervaren, maar ik vind de afschaffing van de mondkap het grootste teken dat we op de goede weg zitten naar het oude normaal qua intermenselijke contacten. Daar waar we allemaal vreugde uit halen op enkele personen na, voor wie juist de lockdown en het afstand een heerlijke rustige tijd zonder te veel prikkels was."

Eriksen krijgt inwendige defibrillator na hartproblemen

Christian Eriksen, de Deense voetballer die vorige week tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland getroffen werd door een hartstilstand, krijgt een implanteerbare cardioverter-defibrillator (icd). Eriksen kreeg veel steun van de NUjij-reageerders, onder anderen van Hanneke_H, die zelf ook een icd heeft.

"Ik heb al 22 jaar een icd als gevolg van ernstige kamerritmestoornissen die levensbedreigend kunnen zijn. Ik heb ook een keer of acht een klap gehad, maar ik doe verder alles nog. Ik zwem, fiets, en doe mijn huishouden en alles wat een ander ook doet, zij het in mijn eigen tempo. Er is dus goed mee te leven; we zijn met een icd eigenlijk beter af dan iemand zonder, want er wordt gelijk ingegrepen als het nodig is."

"Wat voor mij wel heel belangrijk was, was het besluit om niet in een hoekje te kruipen. Ik weiger 'ziek' te zijn, dat scheelt ook een heleboel. Eriksen, ik wens je heel veel sterkte! En ik hoop dat je er weer helemaal bovenop komt!"

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.