Het Nederlands elftal speelt donderdag tegen Oostenrijk de tweede groepswedstrijd op het EK. Daarom zat Jeroen Bijma, sportverslaggever van NU.nl, op de vooravond van dit duel een uur lang klaar op reactieplatform NUjij om al jouw vragen over het EK te beantwoorden. Dit waren de vijf beste vragen.

Wajg: "Waarom speelt het Nederlands elftal niet over de vleugels? De vleugelverdedigers komen wel op naar voren maar halen niet de achterlijn van de tegenstander doordat ze naar binnen knijpen waardoor de ruimten nog kleiner worden."

"Ik vind dat Oranje tegen Oekraïne juist veel over de vleugels speelde in de eerste wedstrijd en dat de backs (vooral Denzel Dumfries) ook regelmatig de achterlijn haalden. De 1-0 van Georginio Wijnaldum is daar een goed voorbeeld van. Die kwam voort uit een voorzet van Dumfries. Natuurlijk kan en moet het beter. Patrick van Aanholt was in aanvallend opzicht vrijwel onzichtbaar en dat is niet de bedoeling in deze 5-3-2-formatie."

Stuxnet250: "Tot nu toe hebben we weinig goede voorzetten gezien, want er zijn geen echte buitenspelers meer. Heeft De Boer het mis wat deze opstelling betreft?"

"Oranje speelt in een 5-3-2-formatie en dat betekent dat er geen echte buitenspelers staan op het veld. De aanvallers Memphis Depay en Wout Weghorst hebben niet de taak om de zijkanten op te zoeken. Die moeten helemaal worden benut door Dumfries en Van Aanholt. Zij moeten dus voor de voorzetten zorgen. Dat deed Dumfries prima tegen Oekraïne (zie de 1-0 van Wijnaldum), maar van Van Aanholt mag je meer verwachten."

H_vdv_Voetbal: "Ik vraag me af hoe het zit met de coronaregels. Wat mogen de spelers wel, en wat mogen ze niet van de organisatie? En wie mogen ze zien?"

"Alle landen zitten in een bubbel. Neem bijvoorbeeld Oranje. Zij verblijven het hele toernooi op de KNVB Campus in Zeist. Ze trainen en overnachten daar. Als er een wedstrijd op het programma staat, dan gaan ze op dezelfde dag met de spelersbus richting Amsterdam. Na afloop van de wedstrijden zien ze vaak even hun families, die dan op de tribune zitten."

Hadimassa: "Wie speelt op dit moment beter: het Nederlandse vrouwenelftal of het mannenelftal?"

"Beide elftallen zijn natuurlijk niet met elkaar te vergelijken. Als je puur naar de prestaties kijkt in de afgelopen jaren, dan doen de Oranjevrouwen het met een Europese titel en een finaleplaats op het WK een stuk beter dan de mannen. Laten we vooral blij zijn dat zowel de vrouwen als de mannen er weer bij zijn op eindtoernooien. Het is in elk geval een goed teken dat de KNVB twee jaar geleden heeft toegezegd dat de Oranjevrouwen in 2023 hetzelfde gaan verdienen als de mannen."

R_Lindenberg: "Hoe vaak heeft de VAR al ingegrepen dit toernooi?"

"Dat is nergens te vinden, maar het is wel opvallend dat de VAR al bij veel wedstrijden een doelpunt terecht heeft afgekeurd vanwege buitenspel. Dus de VAR heeft ook op dit toernooi al zijn nut bewezen. Het is ook wel prettig om te zien dat de VAR tot nu toe geen enkele beslissing van de scheidsrechter heeft teruggedraaid."