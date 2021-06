Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Een op tien studentes heeft seks gehad zonder daarmee in te stemmen

Van de vrouwelijke studenten in Nederland heeft 11 procent tijdens de studie seks gehad tegen haar wil in. Veel NUjij'ers reageerden geschokt. Ze deelden de mening van Amnesty International dat onderwijsinstellingen meer moeten doen voor het welzijn van hun studenten. Dat dat nu nog niet voldoende gebeurt, onderschrijft ook lezer Ibek89, die zelf in deze situatie heeft gezeten.

"Ik behoor helaas tot het kleine percentage dat met geweld is verkracht. Door mijn huisgenoot, eveneens student van mijn opleiding, toen ik net vijf maanden studeerde en op kamers woonde."

"Ik heb het redelijk snel aan mijn slb'er verteld en later aan de examencommissie. De laatste had er geen boodschap aan: ik kreeg een bindend negatief studieadvies omdat ik in het eerste jaar minder dan veertig studiepunten had gehaald door de nasleep van deze ervaring. Mijn slb'er heeft voor mij gevochten, heeft het ook hogerop gezocht dan de examencommissie. Maar hij kon uiteindelijk niets betekenen."

Vertraagde examenuitslag

Twaalf scholen in Nederland kunnen een deel van hun leerlingen pas later informeren over de resultaten van hun eindexamens. De bezorging van de examens door PostNL is vertraagd of de examens zijn vermist.

Iris_Koek is een van de leerlingen die last hebben van deze vertraging. Bij haar komt dit wel heel slecht uit:

"Ik hoor bij de examenleerlingen waarbij het examen 'vertraagd' is. De herkansing van het examen dat nog niet binnen is, is aankomende dinsdag al en ik kreeg vandaag pas een mailtje over de vertraging. Ik ben bovendien van vrijdag tot zondagavond een weekend weg. Dus als ik dinsdag opeens het examen opnieuw moet maken, wordt het krap..."

HBon is leerkracht en heeft ook last van de vertraagde postbezorging. Toch heeft deze school een manier bedacht om de examens op tijd na te kijken:

"Vandaag om 10.00 uur kwam bij mijn collega het examenwerk voor de tweede correctie pas binnen. Samen met een andere collega zijn vandaag (en morgen) onze lessen uitgeroosterd om mijn collega te helpen het nakijkwerk af te krijgen. Vandaag al zeven uur met z'n drieën bezig geweest. Nog steeds niet klaar, dus morgen verder. Maar het gaat ons samen lukken!"

Zorgen bij conducteurs om agressie

Conducteurs en machinisten maken zich zorgen over het agressieve gedrag van reizigers en de slechte naleving van coronamaatregelen in de trein. Dat blijkt uit gesprekken die NU.nl met meerdere conducteurs voerde.



Ook op NUjij vertelde een aantal conducteurs dat het werk door de coronacrisis minder leuk is dan voorheen. Hoofdconducteur Barbaard deelt zijn ervaringen.

"Ik maak nog graag een praatje met mensen en over het algemeen heb ik best leuke werkdagen. Maar tegenwoordig merk ik dat mensen mijn aanwezigheid niet meer waarderen. Snel je mondkapje opzetten en diep zuchten, want daar is de 'mondkapjespolitie'. En als je dan iemand de trein uitzet op een groot station om een mondkapje te kopen, krijg je een grote bek en zijn er zelfs omstanders die de persoon in kwestie gaan verdedigen."

"Ik ben ooit iemand tegengekomen zonder mondkapje die een map had meegenomen met allerlei 'feitjes' over corona en dat ik slechts een pion ben voor de elites en in mijn functie bijdraag aan hun controle over de wereld. Momenteel heb ik zelfs aangifte moeten doen voor doodsbedreiging. Het is zelfs zo erg dat er collega's zijn die zeggen dat als je nu door de trein gaat het je eigen schuld is als je agressie krijgt. Dan had je maar in de cabine moeten blijven…"

