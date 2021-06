Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Kabinet gebruikte kinderen om ouders thuis te houden

Kinderrechtenorganisatie KidsRights laakt het feit dat het kabinet kinderen heeft gebruikt als middel om ouders tijdens de lockdown thuis te houden, zonder rekening te houden met de belangen van het kind.

Op NUjij waren de meningen over het sluiten van de scholen verdeeld. Donna20011, zorgcoördinator op een middelbare school, kan zich vinden in het rapport van KidsRights.

"Het is schandalig hoe wij met onze jongeren zijn omgegaan de afgelopen anderhalf jaar. Vergeet ook niet de studenten, die nog steeds nauwelijks of helemaal geen fysiek onderwijs krijgen. De scholensluiting had nooit plaats mogen vinden. Ik heb ervaren wat dit met onze leerlingen heeft gedaan. De jeugd-ggz heeft wachtlijsten, dus veel docenten en ondersteuningsmedewerkers hebben deze rol zo goed en kwaad als het kan overgenomen."

"Jongeren worden nauwelijks ziek van het virus, maar hebben wel het meeste ingeleverd uit solidariteit. Ze verloren bijbaantjes, kregen geen fatsoenlijk onderwijs, stages gingen niet door. Ik hoop van harte dat zij - nu de besmettingen teruglopen - op één worden gezet. Solidariteit gaat twee kanten op."

Toch kreeg het sluiten van de scholen ook bijval, onder meer van lezer Patrasche.

"De algemene globale tactiek om deze pandemie aan te pakken, bestaat uit lockdowns, isolatie, social distancing en wachten op effectieve vaccins."

"Een andere tactiek was geweest om de maatschappij open te laten en contact te hebben met elkaar tot er groepsimmuniteit is. Bij de ene tactiek voelen de mensen zich geïsoleerd en gekrenkt en bij de andere tactiek waren er meer (dodelijke) slachtoffers gevallen. Vanuit de gesloten tactiek was het dus onmogelijk om de scholen open te houden. Kinderen worden misschien niet zo ziek, maar ze verspreiden het virus wel en virussen muteren snel."

Bouwen op landbouwgrond?

De woningnood stond deze week centraal op NU.nl. Vrijdag konden lezers op NUjij aan de hand van verschillende stellingen over dit onderwerp discussiëren.

Een van die stellingen was: boeren moeten landbouwgrond opgeven, zodat er meer woningen kunnen worden gebouwd. De meningen zijn verdeeld. Van de 564 mensen die aan de poll meededen, was 58 procent het hier niet mee eens. 42 procent was het wel met de stelling eens.

Niels_bet is het eens met de stelling.

"Natuurlijk is agrarisch landschap mooier dan een betonnen woonwijk, maar we hebben gewoon geen keus. Er zijn veel mensen in Nederland en die moeten ergens wonen. Een dak boven je hoofd is belangrijker dan een mooi uitzicht."

MM_W is melkveehouder. Hij vertelt hoe dit in zijn omgeving gaat.

"Dit gebeurt al heel lang voor mijn gevoel. In onze regio wordt veel landbouwgrond gebruikt om te bouwen. Er zijn best wat boeren zonder opvolging die hebben meegedaan aan de stoppersregeling, waardoor er bouwgrond vrijkwam. Ik zit er middenin. Veel mensen in de stad zien dit niet. Ze roepen wel dat er meer landbouwgrond gebruikt moet worden om te bouwen, maar ik heb het idee dat ze zelf vaak helemaal niet op het platteland willen wonen."

Damagecontrol voor Booking.com

Hoewel Booking.com alle coronasteun gaat terugbetalen, lijkt de schade al geleden. Er was ophef ontstaan over bonussen die het bedrijf had uitgekeerd aan de topmanagers. Daar was de steun niet voor bedoeld.

De overheid kon er juridisch niets aan veranderen, maar Booking.com besloot toch de 65 miljoen euro coronasteun aan Nederlandse Staat terug te betalen. Damagecontrol, denkt lezer Luke.

"Mooi dat ze dit doen, maar het voelt niet echt oprecht als ik eerlijk moet zijn. Als ze dit meteen na de eerste nieuwsberichten hierover hadden besloten, dan was het een stuk beter geweest. Nu voelt het alsof ze dit alleen doen om hun reputatie te redden, doordat de schade toch erger was dan ze misschien in eerste instantie hadden bedacht."

