Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Sancties tegen Belarus na gedwongen vliegtuiglanding

De autoriteiten in Belarus zeggen zich aan de internationale regels te hebben gehouden toen ze afgelopen zondag een passagiersvliegtuig in de hoofdstad Minsk lieten landen om een activist van de oppositie te arresteren. Veel NUjij'ers, zoals lezer ZichAfvragend, lieten in de reacties weten niet onder de indruk te zijn van de aangekondigde westerse sancties.

"Zelfde liedje als met de vergiftiging van Navalny en zelfs het neerhalen van MH17: er is vrij weinig tegen te doen. Sancties tegen politieke/diplomatieke figuren maken doorgaans weinig indruk."

"Economische sancties treffen vooral de bevolking (en niet alleen van het doelwit, maar ook van alle landen die er handel mee drijven). In theorie zou dat moeten bewerkstelligen dat er vanuit de bevolking druk op de politiek wordt uitgeoefend door middel van demonstraties en dergelijken, maar we hebben al gezien dat die in Belarus keihard de kop in worden gedrukt en Rusland bereid is daarbij te helpen."

"Bovendien kan Rusland rekenen op de steun van China, die het Westen inmiddels niet meer nodig heeft. Ik vrees dat een tijdperk aan begint te breken waarbij we met lede ogen moeten aanzien hoe niet alleen China maar ook Rusland grotendeels haar goddelijke gang gaat."

"De vorige eeuw kon het Westen nog wel een beetje wereldpolitie spelen, maar ik heb niet de indruk dat dat vandaag de dag nog lukt."

EK-koorts laait op

Bondscoach Frank de Boer maakte afgelopen woensdag zijn 26-koppige selectie bekend. Onder anderen Wout Weghorst en Cody Gakpo zijn geselecteerd, terwijl bijvoorbeeld Steven Bergwijn en Kenny Tete tot de afvallers behoren.

Op NUjij heerste vooral tevredenheid over de selectie. Lezer R_P kijkt uit naar het EK.

"Dat speler nummer 24, 25 en 26 had iedereen anders gekozen. Veltman of Karsdorp, Promes of El Ghazi, Vilhena of Koopmeiners. Tja, het is om het even. Ik denk dat hij bij dit soort keuzes ook naar de multifunctionaliteit van een speler heeft gekeken. De grootste winst is: Babel en Strootman niet meer, Weghorst wel weer. Ben er over het algemeen ook wel over te spreken."

Uitspraak in klimaatzaak tegen Shell

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag uitspraak gedaan in de klimaatzaak van Milieudefensie en zeventienduizend mede-eisers tegen Shell. Shell moet in 2030 45 procent minder CO2 uitstoten dan in 2019.

De rechter is van mening dat Shell een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van klimaatopwarming. Lezer Sebasti is blij met deze uitspraak:

"De huidige crisis en het feit dat er niets aan wordt gedaan komt door het neoliberalistische beleid van de overheid van de afgelopen twintig jaar. Die ideologie draait om 'persoonlijke verantwoordelijkheid'."

"Slogans als 'Een beter milieu begint bij jezelf' zijn enorme dooddoeners en leggen de verantwoordelijkheid bij de burgers, in plaats van de overheid en grote bedrijven. Ik bezit geen auto, eet geen vlees etc., net als veel vrienden van me, maar dat komt doordat wij in een situatie zitten waarin dat kan. Het is aan de overheid en bedrijven om ervoor te zorgen dat iedereen dat kan doen, om de verantwoordelijkheid te nemen en een wereld te creëren waarin duurzaamheid betaalbaar is voor iedereen, niet voor een select groepje welgestelden. Die verantwoordelijkheid nemen ze simpelweg niet."

"Nu wordt Shell op het matje geroepen om hun aandeel in de klimaatcrisis. Dat zal ervoor zorgen dat de gemiddelde burger makkelijker kan bijdragen aan een betere wereld."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.