Op vrijdag 11 juni barst de strijd los om het Europees kampioenschap voetbal. Turkije en Italië bijten het spits af in Rome. Op NU.nl houden we je iedere dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het toernooi. Voor meer mooie verhalen over het EK zijn we benieuwd naar jouw vragen over het toernooi.

Volg dit toernooi Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Uiteraard maken we profielen van de tegenstanders van Oranje, livebloggen we continu en reizen we Oranje achterna voor het laatste nieuws, maar we zijn benieuwd waar jij nog meer over wilt weten.

Heb je nog vragen of zijn er specifieke zaken waar jij benieuwd naar bent? Laat het op ons reactieplatform NUjij weten en wellicht komt jouw vraag tijdens het EK terug.