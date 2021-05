Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Vlaamse topviroloog vindt 'wappies' medeschuldig aan bedreiging

De ondergedoken Vlaamse topviroloog Marc Van Ranst stelt dat actiegroepen als Viruswaarheid er medeschuldig aan zijn dat er in België een man voortvluchtig is die het op hem heeft gemunt. Van Ranst kreeg op NUjij veel bijval, onder meer van lezer Sebasti, die zich zorgen maakt om de invloed van sociale media.

"Zie hier de tragedie van de nieuwe tijd: de werkelijkheid, onderzocht en op papier gezet door wetenschappers, gebaseerd op honderden jaren natuurwetenschappelijke kennis, wordt door nobody's zonder papieren op een socialemediaplatform zonder enige kennis of onderbouwing verworpen."

"Wanneer zelfs simpele wetenschappelijke feiten over een virus stug terzijde worden geschoven, wijst het erop dat we het niet hebben over 'kritische vragen', maar domweg een vijandige houding tegenover de wetenschap en een door enkelen in de politiek aangemoedigde anti-intellectuele houding. Experts maken nu eenmaal per definitie deel uit van de elite, en die moeten dus onderuitgehaald worden of botweg genegeerd. Onwetendheid is niet het gevolg van populistische politiek, het is de drijvende kracht erachter."

"'Het idee dat uw onwetendheid even valide is als mijn kennis is een van de grotere problemen van de democratie' - Isaac Asimov."

Non-binair: wat betekent dat eigenlijk?

Zowel Raven van Dorst als Demi Lovato maakte onlangs bekend zich voortaan te identificeren als non-binair. Maar wat is dat precies, non-binair zijn? NU.nl legde het uit aan de hand van een artikel.

Veel lezers gaven aan behoefte te hebben aan deze uitleg. Zo ook Brabantia.

"Redactie, zeer bedankt voor deze heldere uitleg, want ik zag door de bomen het bos niet meer. Blijkbaar is dit voor een deel van de bevolking heel belangrijk. Maar hopelijk snapt die groep ook dat een deel van de bevolking hier nog aan moet wennen en dat dat geen onwil is."

Lezer Iris_Van_Rijn is zelf non-binair, maar zegt wel begrip te hebben voor mensen die nog moeten wennen aan het een of ander:

"Ik ben zelf non-binair, maar net zoals veel anderen vind ik dat hen/hun en die/diens een heel gedoe is. Want hen/hun is meervoud en die/diens is alsof je een ding bent. Maar mijn naam heb ik wel veranderd."

Songfestival-koorts

Rotterdam stond de hele week in het teken van het Eurovisie Songfestival. In Ahoy ging Italië er met de winst vandoor. Het was wederom een enorm spektakel en lezer News_News heeft ervan genoten.

"Kijken naar mooie, maffe en fantastische acts. Gewoon lekker ontspannen. Zien hoeveel plezier iedereen heeft. Ik ben gek op cultuur en kunsten, dus dit evenement is voor mij en mijn familie drie avonden vermaak. Er waren goede en slechte acts, maar dat maakt het ook zo interessant. Lekker discussiëren als iets erg vals of slecht is en lachen om grappige tweets die we ernaast hielden."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.