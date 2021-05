Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Aandacht voor long covid

Afgelopen week meldde het Longfonds dat drie kwart van ruim achttienhonderd mensen met long covid nog niet volledig aan het werk is. Het aantal Nederlanders dat fysiotherapie nodig heeft voor de behandeling van langdurige coronaklachten is sinds de jaarwisseling verdubbeld.

Veel NUjij'ers deelden hun ervaringen met de periode na een coronabesmetting. GreenNL vertelt:

"Kan me helemaal vinden in dit artikel. Ben zelf 33 en heb vorig jaar april het coronavirus gehad. Anderhalve week goed ziek geweest. Nog altijd ben ik veel moe en mijn conditie is erg slecht. Ben nu ook net begonnen met een speciaal fysioprogramma. Hoop dat het gaat helpen."

"Het is vooral de frustratie voor mezelf. En mensen die allemaal zeggen dat ik me aanstel en nog zo'n jonge vent ben. Vooral op mijn werk is er veel onbegrip van collega's en mijn werkgever omdat ik geen hele dagen meer kan werken. Mensen onderschatten het coronavirus. Het is echt niet niks."

Reisadviezen aangepast

Niet-essentiële reizen naar vakantiebestemmingen als Ibiza, Aruba, Curaçao en een groot aantal Griekse eilanden zijn na een aanpassing van de reisadviezen weer mogelijk. Veel Nederlanders willen zo snel mogelijk weer op vakantie, wat zorgde voor grote drukte bij reisorganisaties.

Een aantal NUjij'ers denken daar heel anders over. Zij staan niet meteen te trappelen om weer op vakantie te gaan. Lezer Cornel legt uit waarom:

"Wat drijft mensen om koste wat het kost vakantie te willen vieren in het buitenland terwijl er zoveel restricties zijn? Ik gun iedereen zijn vakantie, maar als ik hoor dat men wel naar het buitenland kan afreizen als de kleurcode geel is, je een PCR-test moet laten uitvoeren als je niet twee keer bent gevaccineerd (of één keer als je inmiddels het coronavirus hebt gehad), je op de luchthaven ter plaatse ook nog steekproefsgewijs een test moet laten afnemen of je niet toevalligerwijs het coronavirus hebt."

"Ja, en als dat zo is, word je overgebracht naar een hotel waar je verplicht in quarantaine wordt geplaatst. Dit geeft toch heel veel stress? Levert dit nu een heerlijk onbezorgde vakantie op? Zoals ik zeg, ik gun iedereen zijn/haar vakantie. Maar, lieve mensen, blijf alert en zorg er alsjeblieft voor dat jullie gezond weer terugkeren. Degenen die het aandurven, wens ik alvast een fijne vakantie."

Ajax smelt kampioensschaal om

Seizoenkaarthouders van Ajax kregen deze week een bijzonder cadeau door de brievenbus. De Amsterdamse club heeft de kampioensschaal laten omsmelten tot ruim 42.000 kleine kampioenssterren. Alle seizoenkaarthouders krijgen een stukje.

Voetbalfans van verschillende clubs reageerden op dit nieuws op NUjij. JPHeije is geen Ajax-fan, maar is enthousiast over de actie:

"Tsja. Ik probeer altijd iets negatiefs te halen uit berichtgeving over Ajax. Maar deze keer kan ik toch echt alleen maar zeggen: mooi gebaar, Ajax!"

Lezer Sjonnie is onder de indruk van het bereik van de actie:

"De marketingafdeling van Ajax heeft weer toegeslagen, hoor. Google voor de grap eens: 'Ajax melts trophy'. Sky Sports, BBC, The Washington Post, ESPN, Florida News, Seattle News, Indiana News, Belfast Telegraph, etc. Iedereen heeft het erover. Missie geslaagd."

