Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt heeft zaterdagmiddag op reactieplatform NUjij jullie vragen na de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje beantwoord. We zetten de vijf interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Jeroen_van_Dam: In podcast De Boordradio zei je dat Red Bull op sommige circuits sneller zal zijn dan Mercedes. Als je de races langsloopt, ervan uitgaande dat dit de races zijn, wat is dan jouw verwachting? Op hoeveel circuits is Red Bull sneller? En wie wordt er dan wereldkampioen?

"Dit is uit de losse pols, dus ga er niet mee naar het wedkantoor. Laat ik beginnen te zeggen dat het goed nieuws is voor Max Verstappen dat hij Lewis Hamilton op dit circuit zo goed bij kan houden in de kwalificatie. Dit circuit geldt echt als een graadmeter, en het bewijs is er nu: de auto's ontlopen elkaar echt niet veel."



"Circuits waar Red Bull denk ik sterk gaat zijn: Monaco, Oostenrijk, Silverstone, Hongarije, Zandvoort, Mexico, VS en Brazilië. Na zaterdag denk ik wel dat het tot het einde door kan gaan, zeker omdat de teams zich straks echt op 2022 moeten gaan focussen en de ontwikkeling dus stil komt te liggen."

TwentyTwenty: Waarom ging Verstappen niet als eerste naar buiten in Q3? Een lege baan lijkt op dit parcours een voordeel. En hij was al snel!

"Teams berekenen vooraf tot op de seconde hun planning voor de kwalificatie en letten daarbij relatief weinig op de andere auto's. Die planning behelst nog wel iets meer dan wij op tv zien. Uiteraard moet de auto weer (een beetje) getankt worden, maar ook wat betreft onder meer de temperaturen in de motor en de toestand van het hybridesysteem moeten alle seinen op groen staan voor coureurs weer aan een run beginnen."

Bart_in_SP: Ik begreep dat Hamilton zijn snelste ronde van Q2 op oude softs reed. Waarom denk je dat Mercedes daarvoor gekozen heeft?

"Ik neem aan om een setje softs uit te sparen. Mercedes heeft de snelheid om ook op gebruikte softs Q3 te halen."

Jelle_van_Schagen: Hoe komt het dat de snelste tijd soms in Q2 en niet in Q3 wordt gereden?

"Je merkt vaak dat de baan iets afkoelt naarmate er minder wordt gereden. Je hebt door de kwalificatie heen natuurlijk steeds minder auto's op de baan. Daarom zie je ook vaak dat de eerste run in Q3 sneller is dan de tweede. Dat is zeker niet altijd zo, maar wel regelmatig."

Mats_Frederiks: Waarom hebben ze bocht 10 aangepast? Dat was ongeveer de enige plek op het circuit om in te halen.

"Ik denk dat die keuze vooral gemaakt is voor de MotoGP. Die bocht is in ieder geval niet beter geworden om in te halen. De MotoGP-coureurs vonden het een vervelende bocht. Bovendien is de MotoGP in Spanje belangrijker dan de Formule 1."