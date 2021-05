Als het aan het kabinet ligt, krijgt Nederland nog voor de zomer een vaccinatiepaspoort. Met dit document kunnen mensen die ingeënt zijn, antistoffen hebben, of een negatieve testuitslag hebben straks ook evenementen in Nederland bezoeken. Mogelijk hoeven ze met zo'n bewijs ook niet meer in quarantaine als ze in een hoogrisicogebied zijn geweest. Welke vragen heb jij nog over het vaccinatiepaspoort?

Stel je vraag op ons reactieplatform NUjij en wie weet zie je jouw vraag terug in een artikel waarin we de beste en meest gestelde vragen beantwoorden.