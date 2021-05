Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt heeft zondagmiddag op reactieplatform NUjij jullie vragen naar aanleiding van de Grand Prix in Portugal beantwoord. We zetten de vijf interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Willem_op_de_tribune: Het lijkt erop dat de tijden van Mercedes en Red Bull steeds dichter bij elkaar komen. Hoe zie jij de kansen van Max op een wereldkampioenschap?

"Het is echt nog lastig te zeggen, maar als ik de Verstappen-bril even opzet maak ik me wel een beetje zorgen om de steeds sneller wordende Mercedes. Nu zei Verstappen zelf ook al dat dit niet echt een Red Bull-baan is, dus volgende week in Barcelona weten we meer. Maar het wordt een enorme klus om Hamilton te verslaan. Denk dat doorslaggevend wordt hoe de ontwikkelingsstrijd verloopt en wanneer teams ervoor kiezen om zich te focussen op de auto van volgend jaar."

Bart3333: Tijdens de vrije training klaagde Max over de extreme trilling. In een interview gaf hij aan dat er een fout in de band zat. Hoe vaak komt onbalans in de band voor?

"Ik weet niet precies hoe vaak het voorkomt, maar blijkbaar is er iets fout gegaan bij het uitbalanceren door Pirelli. Dat hoor je zelden."

Baan: Max Verstappen klaagde over te weinig grip. Ik heb andere coureurs daar nog niet echt over gehoord. Ligt dat nou aan de baan of aan de auto?



"Alle coureurs klagen in meer of mindere mate over grip, hun auto, andere coureurs, wind, het asfalt, de wedstrijdleiding en al het andere waarover ze kunnen klagen. Verstappen hoort bij de meer vocale coureurs, maar is geen uitzondering. Het is aan de Formule 1 wat doorkomt in de uitzending."

Theo_Meer: Vorig jaar hebben we gezien dat het circuit in Portimāo erg glad is. Er wordt gezegd dat dit komt door het gebruik van verkeerd asfalt en dat er te weinig geracet wordt. Kunnen circuits daarop worden aangesproken?



"Ik denk dat in de huidige coronasituatie een circuit niet zo veel verplicht kan worden. De Formule 1 heeft deze uitwijkbanen momenteel hard nodig. En Portimāo kan er niet zo veel aan doen dat er in deze tijd niet zo veel wordt geracet op het circuit."

Vinnie_Terranova: Kan je op basis van de races die inmiddels gehouden zijn, dus ook die van Portugal, inschatten wat de kansen voor Red Bull zijn om dit seizoen de constructeurstitel te winnen?

"Ik denk dat Red Bull zich vooral moet focussen op het pakken van de rijderstitel. Mits Bottas geen rampseizoen tegemoet gaat, wordt het voor Red Bull vrij lastig om Mercedes te verslaan in de strijd om het constructeurskampioenschap. Mercedes is altijd solide en doet meestal ook met twee auto's mee voor het podium. Pérez is daar in zijn eerste drie races nog niet in geslaagd."