Ongehoord Nederland wil kritisch kunnen blijven op NOS

De Raad voor Cultuur vindt dat Ongehoord Nederland (ON!) een plek in het omroepbestel moet krijgen, maar plaatst kanttekeningen bij de kritische blik van de omroep op de NOS. Hoewel veel lezers kritisch waren op het standpunt van ON!, kreeg de partij ook bijval van lezers die vinden dat de NPO te eenzijdig is. Dit is niet geheel terecht, vindt lezer Moridin.

"Ik vind de NPO ook wel wat eenzijdig in de gasten die aan tafel komen in de talkshows. Er is inderdaad wat weinig ruimte voor tegengeluid, maar dat komt lang niet altijd omdat de NPO daarvoor kiest. De mensen die 'het tegengeluid' verspreiden willen vaak niet aan tafel komen en de discussie aangaan. Die maken liever YouTube-filmpjes waar ze zich nooit hoeven te verantwoorden. Want hoe zie je dat voor je? Moet je bijvoorbeeld een lid van het OMT nu echt laten discussiëren met iemand die kritiek heeft op het coronabeleid? Dat hebben ze gedaan. Dan krijg je de situatie Famke Louise. Een beschamende non-discussie. Volgens mij komen er ook genoeg politici aan bod die Europa-kritisch zijn. Maar bijvoorbeeld Baudet en Wilders hebben zelf alleen een handje van afzeggen."

"Dus ik snap het gevoel wel dat het ietwat eenzijdig is (en dat is het misschien ook wel), maar de NPO is niet het probleem. De bereidheid en kennis van 'ongehoord Nederland' laat nog weleens te wensen over. Dat lijkt mij veel eerder de oorzaak."

Onbegrip voor koningsdagdrukte

Tijdens Koningsdag was het op veel plekken in het land te druk en hielden mensen zich niet aan de coronamaatregelen. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt dit onbegrijpelijk, en stelt dat we "dit echt niet moeten willen."

Veel lezers waren het met hem eens, maar vonden dat hij het niet kon maken om andere mensen hierop aan te spreken, aangezien hij zich tijdens zijn eigen bruiloft ook niet aan de regels hield. Lezer G_Flatty is deze redenering echter helemaal zat.

"Ik begrijp heel goed WAAROM het is gebeurd, maar ik ben het met de minister eens dat we dit eigenlijk niet moeten willen. Steeds weer teruggrijpen op zijn fouten is kinderachtig, je doet dit niet voor de minister, maar je doet het voor het zorgpersoneel. Deze mensen werken zich een slag in de rondte en verdienen een beetje extra steun van de bevolking."

"We hebben ze echt nodig als we ziek worden, weet je!"

Amalia neemt een tussenjaar

Prinses Amalia is van plan om na haar eindexamen een tussenjaar te nemen. De prinses wil reizen, de wereld ontdekken en dingen doen die ze over twintig jaar misschien niet meer kan doen. Een aantal lezers vond dat ze zich goed moet realiseren hoe goed ze het heeft als lid van het Koninklijk Huis, en uitte kritiek op het koningshuis. Toch kreeg ze ook bijval, van onder anderen lezer Dorothe.

"Een tussenjaar. Een jaar om de wereld te verkennen en ondertussen te bedenken wat je wil, hoe je je toekomst voor je ziet. Een jaar high school in Amerika of Australië, backpacken door Zuid-Amerika of Azië, vrijwilligerswerk in de Pacific of Afrika. Met internationaal, gelijkgestemden in een hostel, samen zingen bij een kampvuur, paragliden, kanovaren, enzovoort. Zoveel mogelijkheden als je niet van koninklijke bloede bent. De prinses zal altijd op haar hoede moeten zijn, altijd beveiligers om haar heen, haar dromen worden beperkt door haar afkomst en de toekomst bepaalt niet zij maar het feit dat ze al troonopvolgster is. Wie wil dit voor zijn/haar kind? Alle afgunst in de reacties is zo beneden alle peil."

