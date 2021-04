Terrassen weer open

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Problemen bij jeugdzorg

Te veel kinderen en gezinnen in crisissituaties krijgen onvoldoende zorg. Dat concludeerden diverse organisaties dinsdag.

Op NUjij kunnen de meeste lezers zich vinden in de conclusie van deze organisaties. Lezer BB99 kan hierover meepraten:

"Bij mijn dochter van vijftien is twee jaar geleden een depressie vastgesteld en daardoor is ze uitgevallen op school. Haar depressie is te herleiden naar een pestsituatie op de basisschool. Mijn voornaamste punt van kritiek is dat het verschrikkelijk moeilijk is om de juiste hulp te krijgen. Juist bij een beginnende depressie is adequate hulp nodig om een snelle slag te slaan. Dat is moeilijk te krijgen, een uurtje psycholoog in de week is dan niet genoeg."

"Ik denk dat vooral het te laat kunnen krijgen van de juiste zorg ervoor zorgt dat de situatie verergert. Veel hulp komt (te) laat, wat juist leidt tot extra stress en complexere problematiek. Mijn dochter is straks twee maanden aan het wachten op een intake over medicatie."

Andere lezers, onder wie GJ_vB, zien de decentralisatie (waarbij overheidstaken naar gemeenten worden overgeheveld) als oorzaak van het probleem.

"Er wordt per gemeente een ander beleid gevoerd. Gaandeweg vormen gemeenten steeds grotere samenwerkingsverbanden. Dat is heel logisch, omdat er anders onvoldoende expertise in huis kan komen. Eigenlijk ontstaat min of meer het oude systeem. Het probleem is dat het huidige budget afgezet tegen het budget onder het Rijk fors is afgenomen."

Woedende voetbalfans wegens Super league

De plotselinge aankondiging van twaalf grote Engelse, Spaanse en Italiaanse clubs om buiten de bestaande bonden om een eigen Super League op te richten, leidde afgelopen week tot veel negatieve reacties op NUjij.

KL_NL is er heel duidelijk over: een Super League hoeft voor hem niet.

"Als je elk seizoen minimaal twee keer Barcelona-Chelsea hebt gezien, ben je daar na een paar seizoenen ook wel op uitgekeken. De charme van het voetbal is juist dat er verrassingen kunnen optreden. Denk aan Ajax, Porto of het Griekse nationale elftal."

"Al moet ik er eerlijk bij zeggen dat dit in de afgelopen twintig jaar ook steeds lastiger is geworden in de Europese competities. Maar een gesloten competitie waar de huidige nummers zeven en negen uit de Premier League op voorhand niet uit kunnen degraderen, trekt mij persoonlijk nog minder."

Terrassen weer open

Horecaondernemers kunnen vanaf 28 april de terrassen weer openen. Zij mogen dan tussen 12.00 en 18.00 uur maximaal vijftig gasten per terras verwelkomen. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte dinsdag bekendgemaakt.

Hoewel er nog niet massaal plekken gereserveerd werden bij kroegen en restaurants, is NUjij'er Boem blij met de versoepelingen:

"Een terrasje is voor mij niet alleen maar interessant met een staalblauwe lucht en 25 graden, en daarbij wil ik graag bijdragen aan de (beperkte) omzet hieruit voor de ondernemers. Ik heb nog niet vooruit gereserveerd, maar waar ik eerder altijd kwam kan dat ook prima ter plekke en zal het weerzien wederzijds zeker leuk zijn. En als de belangstelling toch niet massaal is, is de kans op een mooi plekje des te groter. Dus ik ga zeker wel na Koningsdag."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.