Mooie discussies bij vaccinatiedebat

Afgelopen vrijdag stond het vaccinatiedebat op NU.nl centraal. We gaven antwoord op jullie meest prangende vragen en er werd flink gediscussieerd op onze stellingen over bijvoorbeeld de heropening van de horeca, een vaccinatiebewijs voor evenementen en een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.

Verschillende experts zaten klaar om hun ervaringen te delen. Lezer Bv310 werkt in de zorg en benadrukt het belang van vaccineren.

"Ik heb mijn beide vaccinaties (Pfizer) gehad. Ik heb me laten vaccineren, voor mijn ouders en de cliënten van mijn werk. Nu achteraf gezien ook wel voor mijzelf. Ik heb geen last gehad van bijwerkingen of iets dergelijks en heb toch wel een meer beschermd gevoel. Ook gezonde mensen kunnen flink ziek worden van het coronavirus en/of anderen besmetten."

"Maar ik begrijp het ook als er anderen zijn die de vaccinaties niet willen. Het is een eigen keuze. Binnen ons team wordt daar niet moeilijk over gedaan."

Ook andere medisch experts, zoals medisch directeur Daniëlle Zandbergen van medicijnfabrikant GSK, discussieerden mee. Zij ging in op de behandeling van het coronavirus.

"Het voorkomen van ziekte middels vaccinatie blijft vooralsnog het belangrijkste om ervoor te zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. De hoop en verwachting is dat therapeutische behandelingen tegen COVID verder kunnen bijdragen aan het voorkomen van ziekenhuisopnames en uiteraard om het ziektebeloop van de patiënt te verbeteren."

Racisme op het voetbalveld

Slavia Praag-speler Ondrej Kúdela werd afgelopen woensdag voor tien duels geschorst wegens racisme jegens Rangers FC-middenvelder Glen Kamara. Kamara was het niet eens met deze straf. "Er had een veel krachtigere boodschap afgegeven moeten worden, als teken dat dit weerzinwekkende gedrag niet wordt getolereerd," zei zijn advocaat donderdag namens Kamara.

Lezer Jakjah is het met de voetballer eens.

"Die gasten worden door de jeugd op handen gedragen. Hun gedrag heeft een flinke impact op de normen en waarden van hun jeugdige fans. Als jouw held zich racistisch gedraagt, is racistisch gedrag dus kennelijk stoer. Dat moet de UEFA heel hard aanpakken."

Jan_met__de_pet vindt dat je normaal gesproken behoorlijk veel kunt maken op het voetbalveld. Maar in dit geval is ook hij het ermee eens dat dit niet door de beugel kan.

"Ik ben vrij liberaal in die zin dat ik in het kader van de sport en het entertainment vrijwel alles vind kunnen/mogen. Maar racisme is daar een uitzondering op. Dit heeft ten doel de ander zoveel mogelijk te kwetsen en zich ongeschikt/oneigen/misplaatst te laten voelen. Vanwege omstandigheden buiten zijn controle. En tegelijkertijd zichzelf een meestal onterecht verheven positie te gunnen."

"Dit is een lelijk monster waarvoor de straf eigenlijk nooit te zwaar kan zijn."

Leerachterstand voor kinderen met lager opgeleide ouders

Kinderen met lager opgeleide ouders hebben zich gedurende de coronacrisis op school minder ontwikkeld dan kinderen waarvan de ouders hoogopgeleid zijn.

Lezer Luka_Zijland ziet een aantal verbeterpunten om kansenongelijkheid tegen te gaan.

"Ze moeten eens stoppen met hokjesdenken. Dat ouders niet een hoge opleiding hebben, wil niet zeggen dat de kinderen dat ook niet kunnen. Mijn beide kinderen zijn straks veel hoger opgeleid dan wij als ouders. En ze willen het zelf graag, wij zetten ze heus niet onder druk."

Ze kunnen beter eens kijken naar hoe ze les krijgen. Bijvoorbeeld begrijpend lezen: ik snap wel waarom ze het zo proberen, maar de kinderen krijgen er zo'n hekel aan dat ze ook geen leuke leesboeken meer willen lezen. Gelukkig konden wij onze kinderen nog wel enigszins aan het lezen houden. Daar leren ze zoveel van."

"Het rekenen tegenwoordig is zo krom dat ik ze als ouder (die het dus op de normale manier geleerd heeft) er niet mee kon helpen. Dat is en was ook nog steeds van beide het zwakste punt. Al die rare omwegen die ze moesten maken. Ook moeten er veel te veel administratieve taken verricht worden door de leraren. Laat ze die tijd gebruiken om de kinderen les te geven."

