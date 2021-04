Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Is een suikertaks een goed idee?

Frisdranken en snoep worden duurder als het aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ligt. Het adviesorgaan pleit voor een suikertaks om de Nederlandse samenleving gezonder in te richten.

Op NUjij wordt wisselend gereageerd. Sommigen noemen de taks betuttelend, maar anderen zoals TC1100 vinden het juist een goed idee.

"Het gaat niet alleen om de suikers in frisdrank (of vruchtensappen), maar vooral ook om de verborgen suikers in tomatenpuree, pindakaas, sojaproducten, koeken, sauzen, jus en noem maar op. Overal zit het in. Met als reden dat het sterk verslavend werkt en je dus meer van een product gaat eten dan zonder de toegevoegde suiker. Maar ook omdat suiker na water het allergoedkoopste vulmiddel is dat er bestaat. Je betaalt dus voor extra inhoud en je krijgt extra suiker. Kassa!"

"Ik ben vóór een progressief oplopende suikertaks. Maak dat spul flink duurder, misschien wordt dan de suikertsunami wat ingedamd."

Pleidooi voor een nieuwe milieuminister

Als het aan oud-milieuministers Ed Nijpels en Jacqueline Cramer ligt, krijgt Nederland onder het volgende kabinet weer een volwaardige milieuminister. Een aantal lezers is het hier niet mee eens en ziet liever dat we massaal inzetten op het vergroenen van onze tuinen in plaats van dat er een ministerie bij komt.

Jannes90 legt uit waarom hij vindt dat er meer nodig is: "Het vergroenen van je tuin en balkon is een hartstikke goede actie. Maar in het grote plaatje zet dat geen zoden aan de dijk, ook niet als we dat met zijn allen gaan doen. Twee derde van de grond in Nederland wordt gebruikt voor landbouw en met zijn allen stoten we nog steeds genoeg CO2 uit om - nog vóór mijn pensioen - de helft van het land onder water te zetten."

"Dat vraagt om meer dan een boom in mijn achtertuin, dat vraagt om intensieve veranderingen op nationaal en internationaal niveau. Daarom lijkt het mij alleen maar goed dat bij Ruttes wekelijkse overleg ook iemand aan tafel zit die hem daar constant aan herinnert."

"Deze post is tien jaar geleden wegbezuinigd, waardoor er niemand met gezag was om de aardbevingen in Groningen, de stikstofcrisis en de Parijsakkoorden in een vroegtijdig stadium op de agenda te zetten. Die paar centen belasting die dat heeft gescheeld, betalen we nu dubbel en dwars terug."

De ramadan is een maand van bezinning

Aankomende dinsdag begint voor veel Nederlandse moslims de ramadan. Op NU.nl bespraken we de betekenis van deze vastenmaand en hoe deze verandert door de lockdown.

Op NUjij deelt gebruiker TheMC wat de ramadan voor hem betekent: "De ramadan is de maand waarin veel moslims even een stapje terug doen en vooral met bezig zijn met het verbeteren van zichzelf."

"De ramadan is veel en veel meer dan het niet eten en drinken. Je kan het zien als een training. Een maand lang let je extra veel op wat je doet en wat je juist niet doet. Je probeert een maand lang jezelf ontzettend te verbeteren zodat je er weer elf maanden tegenaan kan. Om een voorbeeld te noemen: je probeert extra respectvol richting je ouders te zijn. Door een maand lang bewust hiermee bezig te zijn, leer je jezelf aan om dit vaker te doen. Na die elf maanden vervaagt het een beetje en begin je weer aan je 'training'. Het hebben van honger en dorst is een constante reminder aan de maand en de training. Het doel is dus niet honger of dorst hebben an sich."

"Ik wens al mijn geloofsgenoten een prettige ramadan toe. Dit jaar op een iets andere manier wellicht. Ik hoop dat het een nuttige maand wordt voor mij en vele anderen."

