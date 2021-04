Welke vragen branden nog op jouw lippen over de coronavaccins en de vaccinatiestrategie? Op vrijdag 16 april organiseert NU.nl een vaccinatiedag, waarop we onder meer antwoord geven op de vragen die jij nog niet durfde te stellen over dit onderwerp. Daarnaast kun je discussiëren met diverse experts.

Waarom zou ik me laten vaccineren als het coronavirus toch niet zo'n groot risico voor me is? Waarom zijn we niet begonnen met het vaccineren van de mensen die daadwerkelijk op de ic belanden (dus met de zestigers in plaats van de negentigers)? Hoe weten we zeker dat de vaccins veilig zijn als de testgroep maar een paar maanden is gevolgd?

Heb jij nou ook dit soort vragen? Stel ze dan hieronder op ons reactieplatform NUjij. De belangrijkste en meestgestelde vragen beantwoorden we vrijdag 16 april op onze vaccinatiedag.