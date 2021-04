De kogel is door de kerk: Nederlanders onder de zestig worden niet meer gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Zij krijgen een ander coronavaccin. Heb jij een prangende vraag over dit kabinetsbesluit? Of over de gang van zaken rondom de (verschillende) adviezen van het Europees Medicijnagentschap (EMA) en de Gezondheidsraad? Stel 'm op ons reactieplatform NUjij.

Beide adviesorganen deden onderzoek naar het AstraZeneca-vaccin vanwege zorgen over zeldzame, maar ernstige bijwerkingen.

Er waren in meerdere Europese landen meldingen over ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes bij mensen die net gevaccineerd waren. In Nederland ging het om vijf meldingen op een totaal van 400.000 gevaccineerden. Het betrof vooral jonge vrouwen.

Ben jij benieuwd wat er zal gebeuren met de AstraZeneca-vaccins? Of heb jij toch nog een vraag over de bijwerkingen? Wij zullen de NUjij-vragen beantwoorden in een nieuw artikel.