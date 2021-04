Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij

Premierschap Rutte op de tocht na stevig debat

Demissionair premier Mark Rutte heeft flinke politieke schade opgelopen. Hij kreeg een motie van afkeuring te verwerken, nadat hij zich het gesprek met de verkenners "verkeerd had herinnerd".

De grote vraag is nu: hoe nu verder? Rutte wil graag door en vertrouwen terugwinnen, maar willen andere partijen nog wel met hem formeren? Lezer Bram_Berg ziet graag een andere premier.

"Ik denk dat het onmogelijk is te stellen dat er 'keihard gewerkt gaat worden aan beschadigd vertrouwen', gezien Rutte nog in de proeftijd van zijn vorige blamage zat. Op je bek gaan in een proeftijd is normaal gesproken funest."

"Na fout op fout op fout is de geloofwaardigheid weg en de overige partijen mogen wat mij betreft hier veel harder in oordelen: opstappen. Laat de VVD maar iemand anders naar voren schuiven."

Toch zijn de verkiezingen nog geen drie weken geleden. Dat moeten we in ons achterhoofd houden, vindt Viper500.

"Rutte en de VVD hebben tijdens de verkiezingen een enorm mandaat gekregen. Voornamelijk ook hoe Rutte Nederland door de coronacrisis leidt. Dat heeft 34 zetels opgeleverd en hoge waarderingscijfers voor een premier. Als ik het circus van de afgelopen dagen heb gevolgd, zijn we dat feit wel erg snel vergeten en zien we blijkbaar het grote plaatje waar het echt om draait niet meer. En dat is kwalijk en triest."

Demonstranten aangehouden op Museumplein

Bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam zijn afgelopen zondag 334 mensen aangehouden. Veel NUjij'ers uitten hun zorgen dat het demonstratierecht in het geding zou zijn. Onterecht, volgens lezer Frank_Sunny.

"Kernpunt blijft dat men blijft demonstreren op een plek waar van tevoren door de Amsterdamse driehoek is aangegeven dat men daar niet mag demonstreren. Als je vervolgens andere plekken krijgt aangewezen waar je wel mag demonstreren maar dit stelselmatig weigert, dan moet je als demonstrant niet in de slachtofferrol schieten wanneer je door handhavers van het Museumplein wordt verwijderd."

"Verder zou het besef moeten doordringen dat demonstreren tegen de coronamaatregelen het beleid niet verandert. Daarvoor is het probleem te complex, en Nederland is geen eiland te midden van al die andere landen die met hetzelfde probleem opgezadeld zitten en vergelijkbare onpopulaire maatregelen moeten nemen. Het is wat het is."

Warme herinneringen aan Bibian Mentel

Bibian Mentel overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het overlijden van de paralympisch snowboardkampioene zorgde voor veel reacties vanuit de sportwereld en daarbuiten.

Ook op NUjij deelden lezers hun herinneringen. Zo was de snowboardster een voorbeeld voor Klaasing_Dick.

"Mooie, prachtige, krachtige vrouw, ik kom superlatieven tekort om Bibian te omschrijven, zelf heb ik ook kanker en is zij een voorbeeld voor mij om kracht te vinden deze te overleven, mede door haar ga ook ik deze overleven. Rust zacht Bibian, je hebt je rust dubbel en dwars verdiend. Ik ga je missen."

Ido_Oosterveld deelde een persoonlijke herinnering aan Mentel.

"Allereerst wens ik man en kinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet. Ik heb Bibian haar eerste gouden medaille zien winnen en was ontroerd toen daarna haar levensverhaal tot mij kwam. Wat een sterke vrouw en wat een wijsheid door te zeggen: 'Verzamel herinneringen in plaats van bezittingen.' Daar ben ik stil van. En daar kan ik wat mee in mijn eigen verdere eigen leven."

"Bibian, rust in vrede! Je bent een prachtige en bijzondere vrouw."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.