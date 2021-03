Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt heeft zondagmiddag op reactieplatform NUjij jullie vragen naar aanleiding van de Grand Prix in Bahrein beantwoord. We zetten de vijf interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Spookfietser: Welke teams zullen het volgens de experts beter gaan doen dit seizoen?



"Het lijkt erop dat de teams met hoge 'rake', dus een achterkant die hoger van de grond staat, relatief terrein hebben gewonnen. Dus dat zijn Red Bull, McLaren, Ferrari en AlphaTauri."

"Daar komt bij dat Honda en Ferrari relatief terrein hebben gewonnen qua motorvermogen. Van dat laatste profiteert ook Alfa Romeo. Aston Martin en in mindere mate Mercedes lijken snelheid te hebben ingeleverd."

Klaas_de_Boer: Wat houdt het probleem met het differentieel precies in, waar Max last van had/heeft?

"We hebben nog geen details gehoord over het probleem met het differentieel van Verstappen. Hij klaagde dat het vooral speelde bij het uitkomen van bocht 1, waardoor het in ieder geval tractiegerelateerd lijkt te zijn."

Ditismijnuitspraak: Wat is de uitstoot van deze racewagens en hoe goed/slecht is dit voor het milieu?

"Wat de uitstoot precies is weet ik niet. En het is, als je puur naar wat er uit de uitlaat komt, niet goed voor het milieu. Maar de Formule 1 heeft door de decennia heen wel een rol gespeeld in de ontwikkeling van brandstofmotoren, waardoor ze zuiniger zijn geworden en er zoveel mogelijk potentieel uit een kleine hoeveelheid brandstof komt. Volgens mij zijn de huidige F1-motoren nu misschien wel de efficiëntste verbrandingsmotoren ooit."



"Daar kun je bij optellen dat de F1 ook een ontwikkelingsruimte is voor elektrische aandrijving door middel van het ERS (engine recovery system), wat ook terug te vinden is op straatauto's."



"Je zult mij nooit horen zeggen dat Formule 1 milieuvriendelijk is, zeker niet als je alle vluchten, vrachtwagenritten en dergelijke erbij optelt om het circus rond de wereld te krijgen, maar het is vanuit duurzaamheidsoogpunt niet alleen maar slecht nieuws. Bovendien zijn er in de F1 initiatieven vanuit de organisatie en de teams om snel klimaatneutraal te worden."

Jorn_Hoekstra: Wat had de pitstop van Pérez in ronde drie voor zin?

"Ik denk - maar ik heb dit nog niet van Red Bull zelf gehoord - dat die banden er niet zo goed aan toe waren door dat lange stilstaan. Daar koelen ze natuurlijk van af en Pérez had niet goed meer de mogelijkheid om ze weer op temperatuur te krijgen. Bovendien waren ze ook wat vuil geworden."



"Als je dan zonder veel tijdverlies voor een setje schone banden uit de bandenwarmers kan gaan, is dat best een logische keuze om te maken."

Willem_op_de_tribune: Heeft Hamilton verdiend gewonnen?



"Ervan uitgaande dat de Mercedes onderdoet voor de Red Bull (van Verstappen) is het knap dat Hamilton toch weet te winnen."



"Ik denk dat Mercedes beter omging met track position, dus zorgen dat je op de juiste momenten aan de leiding rijdt. Inhalen is echt niet zo makkelijk in Bahrein met gelijkwaardige auto's. Dat Verstappen dan bij zijn poging net naast de baan belandt, is ook een beetje geluk op het juiste moment."



"Onder de streep denk ik dat Verstappen meer recht had op de zege, maar was de uitvoering van Red Bull minder dan die van Mercedes. Dus in dat opzicht is het een verdiende zege van Hamilton."