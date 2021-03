Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Nieuwe verkenners moeten vertrouwen terugwinnen

Aan verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) is het de taak om vertrouwen terug te winnen, na de veelbesproken blunder van Kajsa Ollongren. Naar aanleiding daarvan legden Ollongren en Annemarie Jorritsma hun taken als verkenners neer, waardoor de formatie vertraging oploopt.

Volgens lezer Rob_Eppink zijn de nieuwe verkenners niet de aangewezen personen hiervoor en hij ziet een fundamenteel probleem.

"Als verkenner worden meestal ervaren (oud-)politici gekozen. Mevrouw Jorritsma was daarvan een voorbeeld. De snelle benoeming van Van Ark en Koolmees, beide overigens uitstekende bewindslieden, doen mij het volgende vermoeden; op een of andere manier is er een gevoel van haast en vernieuwing zal deze keuze niet opleveren."

"We zitten midden in een Corona pandemie. Maar volgens mij is de benoeming van een nieuw kabinet daarvoor irrelevant. De werkelijk problemen in dit land verdienen eerst een grondige ver-, her- en erkenning. Dat lukt beter met mensen van buitenaf."

"De huidige gang van zaken voorspelt weinig goeds ten aanzien van de fundamentele problemen in ons land. Maar dat is eigenlijk ook niet te verwachten van de huidige minister-president."

Jonge acteurs onder vuur

Acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud waren afgelopen week volop in het nieuws omdat ze een minderjarige jongen ertoe hebben aangezet zijn geslachtsdeel te laten zien in een livestream. Wahib werd op woensdag aangehouden in verband met het voorval.

Op NUjij hadden veel mensen geen goed woord over voor de jonge acteurs, maar Mazikeen_Smith kon de situatie van twee kanten zien:

"Ik vind deze zaak een beetje dubbel. Het is waarschijnlijk als een zwaar misplaatste grap bedoeld, maar er zit geen kwaad achter. Maar Wahib heeft wel een voorbeeldfunctie en hij presenteert zelfs een jeugdprogramma bij de publieke omroep. Hij had dus beter moeten weten."

"Zoals ik uit verschillende nieuwsbronnen heb vernomen gaan nu al de betreffende beelden rond op internet en het leven van de jongen die dit is ondergaan zal de komende tijd niet makkelijk worden. Als het tot een vervolging zou komen zou ik niet graag in de stoel van de rechter willen zitten. Waarschijnlijk is er geen sprake van pedofilie en de eerste keer dat hij deze feiten heeft begaan, maar heeft wel natuurlijk een leven kapot gemaakt en had als volwassene met een voorbeeldfunctie beter moeten weten."

"Mijn conclusie: carrière kapot en een jongen voor zijn leven beschadigd. In deze zaak zijn alleen maar verliezers."

Weer naar de kerk op Urk?

De Sionkerk op Urk heeft afgelopen weekend de coronamaatregelen losgelaten, omdat de kerkenraad tegemoet wil komen aan "de nood en het geestelijk welzijn" van de gemeente. Op de kerkdiensten kwamen vorige week zondag zo'n 350 tot 400 mensen af.

De kerk kon niet rekenen op veel begrip van onze lezers, die in de reacties vertellen hoelang zij hun favoriete sport al moeten missen of geen onderwijs kunnen volgen.

Anne_Bas is een trouwe kerkganger, maar kan zich ook niet vinden in de actie van de kerk:

"Ik ga (bijna) wekelijks naar de kerk, dat wil zeggen, als ik aan de beurt ben om met die paar mensen op 1,5 meter afstand de online dienst te verzorgen voor alle thuisblijvers. Het is lastig en moeilijk, je mist de diensten, mist het om de verbondenheid te ervaren deze tijd en ja, zelfs je zielenheil loopt wellicht een deuk op…"

"Nou, dan begrijp je de wereld gelijk een stuk beter, die is momenteel vol met mensen die het moeilijk hebben, te weinig verbondenheid ervaren en op allerlei gebieden in hun levens deuken oplopen door alle beperkingen!"

"Dan past liefde en compassie, dan lijd je mee met iedereen en hou je je aan de regels en dan 'lijdt' de kerk ook maar een beetje, heel bijbels is dat! En dan doe jij extra je best om vol te houden, geen samenkomsten, om zo te zorgen dat we hopelijk nog dit jaar wèl weer met elkaar weer kunnen samenkomen, feest vieren, liefhebben, noem maar op. Of dat nu in de kerk is of op het terras of op het sportveld."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.