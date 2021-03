Het is de week van de belastingaangifte op NU.nl. Op reactieplatform NUjij beantwoordde Bernard Devilee, fiscaal expert bij de Belastingdienst, afgelopen vrijdag al jullie vragen hierover. We zetten de tien interessantste en meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

yeah42: Dit jaar werk ik veel thuis. Daarom heb ik mijn garage moeten verbouwen tot thuiskantoor. Wat zijn de mogelijke belastingfaciliteiten/aftrekposten voor een thuiskantoor als je in loondienst bent?

"Het is voor een werknemer niet mogelijk om in de aangifte inkomstenbelasting (verbouwings)kosten in aftrek te brengen die verband houden met een thuiskantoor en/of thuiswerken."

King_kahn: Ik krijg geen studiefinanciering meer, maar ik heb nog wel recht op een lening. Waarom kan ik mijn studiekosten niet als kostenpost opgeven als ik geen lening heb afgesloten?

"Je kan geen studiekosten aftrekken als je recht hebt op studiefinanciering. Het kunnen aanvragen van een lening valt ook onder studiefinanciering. Het maakt daarbij niet uit of je wel of geen gebruik maakt van die mogelijkheid; omdat je er gebruik van kan maken, mag je de studiekosten niet aftrekken."

Nietalleszomaaraannemen: Ik vroeg me af hoe je om moet gaan met de waarde van je crypto's. De waarde fluctueert enorm. Welke peildatums zijn hierbij van belang?

"Voor alle bezittingen geldt dat de waarde op de peildatum van belang is. Voor cryptovaluta betekent dit dat de waarde in het economisch verkeer op 1 januari van het jaar moet worden opgegeven. De koers die je moet hanteren, is de koers van het gebruikte omwisselplatvorm op de peildatum."

Willie_Roosen: Als je een aftrekpost vergeet, kan je die dan volgend jaar nog invoeren?

"Als je vergeten bent een aftrekpost in te voeren, dan kan je dat nu alsnog doen. Als de aanslag nog niet is vastgesteld, dan kan je de aangifte over dat jaar opnieuw indienen en de aftrekpost in de aangifte verwerken. Als de aanslag wel al is vastgesteld, dan kan je een verzoek indienen om alsnog met de aftrekpost rekening te houden."

"De uiterste termijn waarbinnen dit moet gebeuren, is vijf jaar na het jaar waarover de aanslag gaat."

Mohamed_Moussaoui_cebaca: Hoe zit het als men een bankrekening heeft in het buitenland? Moet men hiermee iets doen bij de aangifte?

"Alle bezittingen in binnen- en buitenland moeten worden opgegeven in box 3. Dus ook het saldo van een spaarrekening in het buitenland."

Josjen: Mag ik mijn studielening als lening opvoeren om minder vermogensbelasting te betalen?

"Het bedrag dat je moet terugbetalen van een levenlanglerenkrediet en een bedrag dat je hebt geleend volgens de Wet studiefinanciering mag je als schuld opnemen in box 3. Bij deze laatste geldt wel de voorwaarde dat deze studieschuld niet meer kan worden omgezet in een gift."

Maarten_S: Mijn vriendin en ik wonen samen. We hebben geen gezamenlijke bankrekening en ook geen geregistreerd partnerschap. We zijn volgens de Belastingdienst geen fiscaal partners, maar wel toeslagpartners. Kan dit?

"Dat kan inderdaad het geval zijn. Voor de huurtoeslag zijn medebewoners bijvoorbeeld ook van belang, ook als jullie geen fiscale partners zijn."

Gokce_Turer_Varol: Zijn de kosten gerelateerd aan rentemiddeling aftrekbaar?

"De kosten die je hebt betaald aan de bank in verband met de rentemiddeling zijn aftrekbaar. Je kan deze kosten in je aangifte opgeven bij de hypotheekschuld onder het kopje Financieringskosten."

Brabantia: Ik moet voor het eerst mijn aangifte zelf invullen en ik snap niks van het begrip loonheffing. Kunt u in jip-en-janneketaal uitleggen wat 'loonheffing' inhoudt?

"Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van je brutosalaris worden ingehouden. Dit bedrag wordt van je brutosalaris afgetrokken samen met eventuele andere heffingen, zoals je pensioenbijdrage. Wat overblijft is je nettosalaris, het bedrag dat je werkgever overmaakt op jouw bankrekening."

Henk_Goede: Ik heb de Tozo 1 gekregen. Nu wordt mijn partner belast, terwijl zij geen Tozo heeft gehad. Klopt dat?

"Tozo 1 is een uitkering die wordt verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken op grond van de Participatiewet. Op grond van de Participatiewet moet de Tozo 1-uitkering voor de helft worden toegerekend aan beide partners."

"Door de toerekening aan de partner kan het in sommige situaties zo zijn dat ten onrechte de loonheffingskorting is toegepast op dat deel van de Tozo 1-uitkering dat aan de partner is toegerekend. Daardoor kan er te weinig loonbelasting zijn ingehouden. Dat wordt in de aangifte inkomstenbelasting gecorrigeerd, waardoor minder wordt teruggekregen of moet worden bijbetaald."

Bjarne_Mulder: Hoeveel geld kun je maximaal bijverdienen bij een tweede baan zonder hier belasting over te moeten betalen?

"Er is geen 'harde' grens. Als je een tweede baan hebt, hangt het af van hoeveel je met beide banen in totaal verdient of je wel of niet moet bijbetalen. Ik heb wel een tip: zorg ervoor dat je maar één keer de algemene heffingskorting laat toepassen, omdat je anders zeker moet bijbetalen. De algemene heffingskorting pas je toe bij de baan waarmee je het meest verdient."

