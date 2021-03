De Q&A is begonnen. Wil jij weten hoe het zit met een gezamenlijke aangifte? Of wil je bijvoorbeeld weten hoe je belastingaangifte doet wanneer je in het buitenland woont? Vraag het nu op NU.nl aan belastingexpert Bernard Devilee.

Deze week staat NU.nl in het teken van de belastingaangifte. We sluiten deze week af met een Q&A, waar jij zelf al je vragen kan stellen aan een expert.

Stel al je vragen

De Q&A is begonnen. Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel en Devilee, fiscaal expert bij de Belastingdienst geeft vrijdag een uur lang van 15.00 uur tot 16.00 uur antwoord op de beste en meest gestelde vragen.

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. Om het overzichtelijk te houden, publiceren we de andere vragen niet. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.

Omdat deze week in het teken staat van de belastingaangifte, staan er elke dag artikelen op NU.nl die jou kunnen helpen bij het doen van de belastingaangifte.

