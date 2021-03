Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Een keuze voor het midden

Veel lezers aan de linkerflank uitten hun zorgen over het grote verlies van de SP, PvdA, en GroenLinks en het feit dat rechtse partijen als de VVD, Forum voor Democratie en JA21 er zetels bij kregen. Toch moet deze verkiezingsuitslag volgens lezer Frans_V niet als een overwinning van rechts gezien worden, maar juist van het midden:

"Ik zie deze voorlopige uitslag als een indicatie dat een meerderheid van Nederland toch het huidige demissionaire kabinet blijft steunen; een paar verschuivingen onderling, met name de grote winst van D66 (met name door goede optredens van Kaag in de laatste maanden). Als deze coalitie doorgaat, zou dat een verschuiving op onderdelen kunnen betekenen."

"Verder valt me op dat met name de partijen aan de linkerkant van het spectrum sterk verloren hebben. Ikzelf vind dat teleurstellend, maar het was al wel enigszins te verwachten door verkeerde keuzes, wijze van oppositie voeren en welke punten te agenderen. Ik hoop dan ook dat partijen er hun conclusies uit trekken en ook dat lijsttrekkers (Klaver en Marijnissen) de eer aan zichzelf houden en aftreden."

"Aan de (uiterst) rechterzijde van het spectrum zie ik in totaliteit een groei, maar als we het vergelijken met de recentste verkiezingen een teruggang. En ze blijven nadrukkelijk ook een minderheid. Er is duidelijk gekozen voor het midden."

Blij met Nederland

Bij de verkiezingen zijn er altijd winnaars en verliezers. Buitenlandse media hadden het over een verwachte overwinning voor Mark Rutte en zien weinig grote veranderingen in de Tweede Kamer.

Lezer DubbeltjeDee onderstreept dit en is blij met hoe de verkiezingen zijn verlopen:

"Wat ik vooral mooi en fijn vind, is dat wanneer puntje bij paaltje komt Nederland 'gewoon' nog dat fatsoenlijke, rationele en gematigde land blijkt te zijn."

"Dat dan toch 'gewoon' weer blijkt dat al dat geschreeuw, al dat creëren van angst en boosheid (lees: verdeeldheid) door bepaalde partijen (zowel links als rechts) en al dat gehype in de media met het continu creëren van een tweestrijd tussen links en rechts, ook aan de talkshowtafels, niét blijkt te zijn hoe en wat Nederland daadwerkelijk denkt. Dat dit slechts kleine groepjes zijn die onwijs hard roepen. Maar dat daarachter zich een hele grote, stillere groep bevindt die zich vooral laat horen met zijn of haar stemrecht."

"Dan heb ik mensen zien schreeuwen over 'dictatuur'. Nou, Nederland is zo onwijs dictatoriaal dat er een willekeurige boerenpartij zomaar even de Tweede Kamer binnen kan komen. Dat is toch gewoon top? Ik ben noch D66-stemmer, noch iemand die kant kiest voor de boeren. Ik ben gewoon blij met Nederland."



Eerste transgenderpersoon in Kamer

Door de zetelwinst van D66 wordt Lisa van Ginneken de eerste transgenderpersoon in de Tweede Kamer.

Lezer Rein_Baartmans is blij met deze ontwikkeling:

"Het feit dat er vermeld wordt dat Lisa de eerste transgender vrouw in de Tweede Kamer ooit is, toont maar weer dat we nog een lange weg te gaan hebben. Gekozen op haar kunde, maar haar gender is zeker niet irrelevant. Mede dankzij haar zijn we onderweg naar een inclusievere samenleving. Inclusiviteit is een groot goed en wordt op deze manier niet alleen benoemd, maar ook gevierd!"

Johan0563 is ook blij dat Van Ginneken verzekerd is van een plek in de Kamer, maar vooral vanwege haar specialisaties:

"Blijkbaar heeft ze verstand van digitalisering en ICT-projecten. Lijkt me waardevolle kennis voor in de Kamer. Of ze transgender is of niet vind ik volstrekt onbelangrijk. Lijkt me in debatten straks ook geen rol spelen."

