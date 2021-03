Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Politiehonden mishandeld tijdens training

Particuliere verenigingen die politiehonden opleiden, gebruiken excessief geweld tijdens de training. Zo worden de honden onder meer geschopt, geslagen met stokken en krijgen ze stroomstoten.

Lezers reageerden geschokt op dit nieuws en er werd opgeroepen tot strengere controles bij de trainingen. Lezer Falcon is zelf hondengeleider geweest bij Defensie, en deelt zijn visie.

"Ik stoorde me altijd mateloos aan de trainingen van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging, red.) en de politie. Tuurlijk moeten de honden tegen een stootje kunnen, en ja, een mechelaar heeft af en toe een tikkie nodig in het werk."

"Het lossen met gebruik van schroevendraaier of de hond trappen of slaan op de kop was bij ons echter altijd verboden. Mijn hond liet ook nooit los op commando als hij te hyped was, maar er zijn genoeg (voor de hond irritante) maatregelen om hem te laten lossen."

"Nu werken er bij Defensie trainers en leidinggevenden die weten waar ze over praten en wat ze doen. Dat mis ik bij de politie."

Openhartig interview met Meghan en Harry

Prins Harry en zijn vrouw Meghan deden afgelopen week voor het eerst een boekje open over het Britse koningshuis. In het interview vertelde Meghan dat er gesprekken zijn geweest waarin "zorgen over hoe donker de huid van haar kind zou zijn als hij eenmaal geboren was" werden besproken.

Op NUjij gaven veel mensen hun mening over het interview. Zo ook Joho, die het Britse koningshuis het voordeel van de twijfel geeft:

"Je weet gewoon niet wat waar is, opgedikt is, verdraaid is of gewoonweg verzonnen is. Dat maakt het ook lastig om hier iets van te vinden. Dat het koninklijk huis een conservatief instituut is, moge duidelijk zijn. Maar we zullen nooit weten of ze daadwerkelijk een probleem van de mogelijk donkere huidskleur van Archie hebben gemaakt. Buckingham Palace zal zich namelijk niet verlagen tot een welles-nietesspelletje."

Sr_ind is het daar niet mee eens en heeft vooral medelijden met Meghan:

"Ja, het Britse koningshuis is best wel conservatief. Ik vind het triest om dit te lezen. Het is normaliter al vervelend als je niet goed aansluit bij je schoonfamilie of niet geaccepteerd wordt. Maar in zo'n situatie waar je zo onder een vergrootglas ligt lijkt het mij nog lastiger. Goede keuze van hen om 'te breken'. Als mijn ouders zo met mijn partner om zouden gaan, zou ik dat ook doen. Onder de streep blijft het natuurlijk diep triest en pijnlijk."

Ethisch verantwoord ondernemen

De SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie komen met een initiatiefwet die bedrijven verplicht mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling uit hun productieketen te bannen. Een toezichthouder zal in de gaten houden of er nergens sprake is van bijvoorbeeld kinderarbeid of illegale houtkap.

Op NUjij werd er positief gereageerd op het nieuws, maar zijn er ook vragen bij de haalbaarheid van het plan. Lezer Ron_Almere legt uit:

"Goed plan, maar wel graag in Europees verband. Kun je ook meer kracht in de onderhandelingen leggen. Nu riekt het heel erg naar stemmentrekkerij voor de verkiezingen."

"Vanuit Europees verband is het ook veel makkelijker te controleren. Of gaan we nu vanuit elk land een delegatie sturen om een en ander te controleren? Het zou een geweldige stap voorwaarts zijn als wij met z'n allen de fabrikanten van deze artikelen naar een duurzaam proces zouden kunnen krijgen."

"Graag zou ik ook zien dat Europese vakbonden ook delegaties sturen naar India, Bangladesh, et cetera, om daar de arbeiders te organiseren voor betere werkomstandigheden en fatsoenlijk loon. Want het is eigenlijk van de gekke dat wij vanuit Europa deze regels moeten opleggen. Dat moet van binnenuit komen, dan weet je zeker dat er een echte win-winsituatie ontstaat."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.