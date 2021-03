Werk jij in de zorg en wil jij je niet laten vaccineren tegen COVID-19? Dan zijn we op zoek naar jou.

Wij willen graag weten wat er gebeurt als je in de zorg werkt, maar je niet hebt laten vaccineren of niet wil laten vaccineren. Worden je bezwaren begrepen of word je juist vreemd aangekeken? Kun je je werk nog wel doen? Loop je tegen andere dingen aan?

Daarom vragen we je om te reageren op ons reactieplatform NUjij en jouw ervaringen te delen.