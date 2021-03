Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Diversiteit in de Kamer

Het is te verwachten dat er in de volgende Tweede Kamer meer Kamerleden met een migratieachtergrond zullen zitten. Dit blijkt uit peilingen van het Montesquieu Instituut.

Op NUjij zorgde dit nieuws voor een levendige discussie. Zo vindt lezer Humano dat iedereen dezelfde kansen zou moeten krijgen.

"Als je hier geboren bent, naar school bent gegaan, gestudeerd hebt en werk in de Kamer ambieert, dan dienen zowel Nederlanders met als Nederlanders zonder migratieachtergrond dezelfde kansen te krijgen."

"Op den duur hoop ik dat dit geen issue meer zal zijn, dan komt de juiste persoon op de juiste plaats. Op meerdere plaatsen zie je dit al terug. Zo hebben we bijvoorbeeld een Duitse koning en een Argentijnse koningin; dat is toch ook al een mooie afspiegeling van het Nederlands volk."

Rutte geraakt door 'toeslagenouder' in eerste tv-debat

In het eerste grote tv-debat tussen de lijsttrekkers gingen de partijleiders niet alleen met elkaar de confrontatie aan. Voor het eerst kregen ook Nederlandse kiezers de mogelijkheid om direct in gesprek te gaan met een lijsttrekker.

Veel NUjij'ers waren enthousiast over dit onderdeel, maar volgens lezer Wat_zal_ik_ervan_zeggen was het geen succes.

"Ik begrijp dat er mensen met vragen zitten. Het naar voren schuiven van burgers met hun individuele problemen heeft echter niets met politiek te maken. Daarnaast moet ik wel zeggen dat drie minuten nooit voldoende kan zijn om een politiek probleem aan de kaak te stellen en dan verwachten dat je er een fatsoenlijk antwoord op krijgt."

"Met name de mevrouw bij Mark Rutte uitte haar eigen frustratie. Die ik overigens snap, maar uiteindelijk bleef ze steken bij de 'ik wil dat u opstapt'-gedachte. Maar vertegenwoordigde zij een meerderheid?"

"Anders dan de boer die zijn vraag bij Sigrid Kaag mocht deponeren. Bij hem had ik veel meer het gevoel dat hij er voor de veehouders stond en 'hun' punt wilde maken."

Transgenders in Harry Potter-game

In de aankomende Harry Potter-game Hogwarts Legacy wordt het mogelijk om een transgender personage te ontwikkelen. Dat is opvallend, omdat Harry Potter-auteur J.K. Rowling eerder werd beschuldigd van transfobie.

In de discussie op NUjij werd positief gereageerd op de mogelijkheden, maar volgens de lezers moet er ook niet te veel waarde aan gehecht worden. Stefanvb reageert:

"Wat maakt het uit. Eigenlijk betekent dit alleen maar dat je alle variabele onderdelen van een personage zonder beperking kunt combineren. Niemand krijgt iets opgedrongen, want je maakt je eigen keuzes."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.