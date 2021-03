Wil jij weten hoelang de derde golf duurt en of vaccinaties het verschil gaan maken? Of wil je iets heel anders over het coronavirus weten? Vraag het dan op woensdag 10 maart aan Jaap van Dissel zelf.

Want dan schuift de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM aan bij NU.nl om een uur lang al jullie vragen te beantwoorden.

Stel al je vragen

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel en Van Dissel geeft aan het begin van de middag een uur lang antwoord op de beste en meestgestelde vragen.

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. Om het overzichtelijk te houden, publiceren we de andere vragen niet. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.

Waarom Jaap van Dissel?

Jaap van Dissel is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en is bovendien bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkzaam als hoofd van de afdeling Infectieziekten.

Ook is Van Dissel de voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus. Hij doet veel onderzoek en publiceert veel over infectieziekten zoals COVID-19. Bij het RIVM houdt hij zich bezig met de landelijke bestrijding van deze ziekten.