Coronacrisis zorgt voor psychische klachten onder jongeren

Het Trimbos-instituut constateerde deze week een toename van het aantal psychische klachten tijdens de coronacrisis. Volgens het instituut hebben vooral mensen van tussen de 20 en 35 jaar vaker last van slaapproblemen, angst, depressie en eenzaamheid.

Het onderzoek stuitte op veel onbegrip en kritiek onder NUjij'ers, zo ook bij lezer WatDenkJe:

"Niet om de psychische klachten van jongeren te bagatelliseren, maar we leven in een tijdperk van sociale media en internet waar het over het algemeen goed te doen is in isolement om toch contact met elkaar en de buitenwereld te hebben. Nou snap ik die jongeren wel, die zijn jong en willen wat doen, maar met zo'n mindset is het lastig te verkroppen dat je niks meer mag. Dat is een beetje wilskracht dat deze jongeren missen, en begrijpelijk, ze missen dat stukje levenservaring. De beste manier om deze psychische klachten tegen te gaan is zoals andere psychische klachten, praat erover en ga in therapie desnoods, klagen heeft geen zin."

Volgens KRuit is deze kritiek niet terecht. Hij probeert vanuit zijn eigen perspectief uit te leggen hoe zwaar de afgelopen maanden zijn geweest voor zijn leeftijdsgroep:

"Ik kan hierover meepraten. Ik ben zelf 28 jaar en zat eind december -volgens de dokter- tegen een burn-out aan. Niet omdat ik het zo zwaar had op mijn werk, maar omdat ik door de strenge maatregelen in een sociaal gat ben gevallen. Ik ben van festivals, genieten met vrienden en 40 uur per week op de weg naar 9 maanden non-stop met een laptop in de woonkamer beland. Velen zullen zeggen dat je "het zelf leuk moet maken", maar je komt hierdoor snel in een negatieve spiraal."

"Van paniekaanvallen tot depressieve gevoelens, slaaptekort en mezelf ziek voelen. Alles is voorbij gekomen. De maatregelen zijn gewoon vreselijk voor mensen-mensen zoals ik. Ik kan me dan ook helemaal niet vinden in de mensen die zeggen "het is maar een lock-down" en "je kan toch ook wel zonder een avondje met vrienden". Het duurt nu lang genoeg."

Intensive care loopt nog steeds op de tenen

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), heeft begrip voor de versoepelingen van het kabinet, maar hij benadrukt wel dat het personeel op de intensive care (ic) "nog steeds op de tenen loopt" door de drukte.

Veel NUjij'ers waren kritisch op Gommers, omdat er nu minder mensen op de ic liggen dan een jaar geleden. Deze kritiek is onterecht, vindt Bibi178.

"In maart liepen ze dan ook niet op hun tenen, maar liepen ze letterlijk over! Dat is zeker geen situatie om een heel jaar vol te houden."

"In een jaar kun je daar weinig aan doen. Zoals al vaker gememoreerd zijn niet de bedden, maar de handen aan het bed het grote probleem. Die heb je niet op korte termijn binnen, die moet je opleiden! Ook moet je überhaupt mensen vinden die dit willen doen. Voor de crisis - maar ook nu nog - staan er zat vacatures voor ic-verpleegkundigen open, maar vind maar eens sollicitanten."

Scholen mogen open, maar hoe?

Veel middelbare scholen hebben nog niet besloten hoe zij vanaf volgende week weer deels moeten opengaan. Het garanderen van voldoende ruimte en het aantal leerlingen dat op school mag zijn, zijn struikelblokken.

Op NUjij reageerden weer veel leerkrachten. Donna20011 deelt de zorgen niet.

"We hebben ook direct geanticipeerd op het geven van online lessen. Daarna weer als vanouds fysieke lessen, die veelal werden gestreamd voor corona-gerelateerde thuiszitters. Toen moesten we weer online. Een paar dagen later werd weer besloten dat de examenklassen fysiek moesten. Dus toen wisselden we fysiek en online lessen met elkaar af."

"Daarna moesten examenklassen toch op 1,5 meter afstand. Ik heb lesgegeven in twee lokalen. En nu weer in een hybride vorm. Dit terwijl we de digitale lessen zo motiverend mogelijk probeerden te maken, om afhakers te voorkomen. En continu in contact blijven met ouders en leerlingen vanwege de situatie."

"Kortom, we hebben ons flexibel opgesteld. Ons steeds aangepast aan de grillen van het kabinet. Met dit soort opmerkingen als dank."

