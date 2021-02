Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Nieuwe klachten na ic-opname

De helft van de mensen die tussen 2016 en 2019 opgenomen zijn geweest op de intensive care heeft in het jaar na die opname last van nieuwe lichamelijke en mentale klachten. Lezer JHP, wiens partner op de ic heeft gelegen, herkent zich in dit beeld.

"Mensen hebben niet in de gaten dat ic-zorg behoorlijk ingrijpend is, zowel fysiek als mentaal. Lichaamsfuncties worden overgenomen, dat is nogal geforceerd en gaat tegen de reflexen en tegen het systeem van je lichaam in. Je wordt veelal flink verdoofd en krijgt heel veel medicatie en vaak ook voeding via infusen en sondes. Je krijgt nul lichaamsbeweging. En als je bij bent zou je willen dat ze je weer platspuiten. Niet dat dat je vrijwaart, je krijgt nog genoeg mee om heel verwarrend te dromen."

"Dit meegemaakt met mijn partner, hij kwam er als 45 kg wegende volwassene na vier maanden vanaf. Kon niet meer overeind komen, moest uit bed getild worden, kon niet meer lopen en had diverse doorligplekken op z'n hielen (zogenaamde 'spitsvoeten') en hij kon z'n knieën niet meer strekken. Na drie maanden revalidatie weer leren lopen, traplopen en weer langzaam voor zichzelf leren zorgen... Zijn woorden: 'Voor mij geen ic en beademing meer!'"

Kabinet in hoger beroep na opheffen avondklok

Dinsdag stond in het teken van de avondklok. Het leverde op NUjij de drukste dag ooit op, met meer dan 35.000 reacties. Nadat de rechter had besloten dat de avondklok opgeheven moest worden, ging het demissionaire kabinet in hoger beroep.

Veel lezers waren teleurgesteld in de gang van zaken en vonden dit de rechtsstaat onwaardig. Deze kritiek is onterecht, vindt lezer Kees_S70.

"Even los van mijn persoonlijke mening is dit toch precies waar de rechtsstaat voor zou moeten staan? Er wordt een (heftige) interventie opgelegd die niet rechtsgeldig blijkt wanneer dit voor de rechter komt. Vervolgens kun je daar (als overheid) beroep tegen aantekenen en via een schorsingsincident verzoeken de interventie aan te houden tot het hoger beroep heeft gediend."

"Het is aan het gerechtshof om te bepalen of dat verzoek wordt gehonoreerd. Of je het leuk vindt of niet - dat is hoe we het hier geregeld hebben. De kans is aanwezig dat het gerechtshof het verzoek van de regering niet honoreert. In dat geval verdwijnt de avondklok in ieder geval tot het hoger beroep heeft gediend. De logica is er dus wel - dat die kan botsen met het gevoel en de emotie is ook duidelijk. "

Miljardeninjectie voor het onderwijs

Het kabinet trekt miljarden euro's uit als compensatie voor de sluiting van onderwijsinstellingen vanwege het coronavirus. Een van de plannen is om studenten komend schooljaar de helft van het college- of lesgeld te laten betalen. Student Wlad vertelt op NUjij wat hij van de plannen van het kabinet vindt:

"Er valt veel te zeggen over de compensatie die het kabinet in gedachten heeft voor gedupeerde studenten, maar een verlaging van het collegegeld is wel op zijn plaats. Ik zit (net als tienduizenden andere studenten) sinds 31 augustus opgesloten in mijn kamer eenzaam dag in, dag uit sommetjes te maken..."

Docent Paul_wijngaarden herkent het beeld van gebrek aan contact dat Wlad schetst. Hij deelt wat volgens hem het beste zou zijn voor zijn leerlingen:

"Hopelijk wordt het geld verstandig uitgegeven. Ik geef les op een middelbare school. Mijn leerlingen hebben baat bij contact en dat is niet in geld uit te drukken. Ik geef al sinds twee dagen na de eerste lockdown volledig online lessen. Achterstanden zitten hem voor het grootste deel in motivatie."

"De enige manier om leerlingen meer contactmomenten te geven is scholen openen en langere dagen werken. Dat doe ik graag. Verkort de uren zodat ik twee groepen per dag kan bedienen op 1,5 meter afstand en verleng de schooldag tot 18.00 uur. Dan denk ik dat veel achterstanden weggenomen zijn over een jaar. Men zou dan onderwijsassistenten moeten aanstellen en met spoed opleiden."

"Daarnaast veel aandacht naar sociaal welzijn. Bedenk creatieve activiteiten waarbij leerlingen weer contact maken met medeleerlingen."

