Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Eerder een vaccin voor mensen met overgewicht

Mensen met mor­bi­de obe­si­tas, die een BMI van 40 of hoger hebben, krijgen voorrang bij de vaccinatie met het AstraZeneca-coronavaccin. De reden hiervoor is dat mensen met zwaar overgewicht meer risico lopen bij een besmetting met het coronavirus.

Op NUjij werd wisselend gereageerd op het nieuws. Sommige NUjij'ers vinden het oneerlijk dat mensen met een mogelijk ongezonde leefstijl worden 'voorgetrokken'.

Volgens gebruiker Mivro is het een logische stap: "Wat een kortzichtige en grenzend aan kwaadaardige reacties zeg. De logica achter deze stap is simpel. 80 procent van de patiënten op de ic heeft ernstig overgewicht. Door deze groep als eerste te vaccineren, maak je dus al 80 procent van de ic vrij. Ruimte die wellicht erg hard nodig gaat zijn, nu de Britse variant op stoom begint te raken."

"In plaats van deze logica in te zien en te accepteren dat dit levens redt, zien sommige mensen blijkbaar liever dat straks de ic's overvol zijn, dan dat ze mensen die zich alleen maar "volproppen" een vaccin zien krijgen. Het enige relevante is het redden van levens en deze stap is daarvoor een broodnodige. Dat is toch immers waarom we al een jaar onder maatregelen leven?"

Onbegrip over opschorten adopties

Alle adopties uit het buitenland worden per direct opgeschort. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) nam het besluit na de publicatie van een kritisch onderzoeksrapport. De onderzoekscommissie spreekt van "structurele ernstige misstanden" in de Nederlandse adoptiecultuur.

Hoewel NUjij'ers die ervaring hebben met adoptie de problemen erkennen, is er ook onbegrip voor het besluit.

Lezer EEN_Hoorn legt uit: "Ik begrijp de zorg van minister Dekker, maar die is gebaseerd op documenten uit 1978. Mijn zoon en schoonzoon zijn al bijna drie jaar bezig met een adoptie in Amerika. Als ik zie van hoeveel instanties zij een akkoord moeten krijgen, hoeveel keuringen en huisbezoeken zij al hebben gehad en hoeveel documenten zij hebben moeten invullen, dan is er tegenwoordig in ieder geval voor adoptie vanuit Amerika wel heel veel veranderd."

"Ik wil de minister dan ook vragen niet alle schapen over één kam te scheren en snel duidelijkheid te scheppen. Veel serieuze adoptieouders die al veel geld in de adoptie hebben gestoken, zijn nu de dupe."

Advocaat geeft uitleg bij opstappen in Marengo-proces

Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra hebben begin februari de verdediging van Saïd R., de hoofdverdachte in het Marengo-proces, neergelegd.

Op NUjij rees de vraag of het opstappen niet gevaarlijk is voor een advocaat. Sietse Voorhorst, een geverifieerd advocaat op NUjij, deelde zijn visie: "Ik ben geen strafrechtadvocaat, dus spreek niet uit ervaring. Er zijn diverse redenen om de verdediging in een zaak neer te leggen. Dit hoeft niet te betekenen dat er onmin ontstaat tussen een verdachte en zijn voormalige advocaat."

"Overigens beschikt een advocaat over informatie, ongeacht of hij een verdachte nog bijstaat of de zaak reeds heeft neergelegd. Uiteraard kan een afscheid wel leiden tot een vertrouwensbreuk."

"De informatie is verstrekt aan een advocaat, waarbij de advocaat aan geheimhouding is gebonden. Om te voorkomen dat hij/zij wordt gedwongen te getuigen, bestaat het verschoningsrecht."

"Desalniettemin kan ik mij heel goed voorstellen dat dit wel overwegingen zijn waar een strafrechtadvocaat bij moet stilstaan. Zeker jonge advocaten aan het begin van hun carrière schrikt het mogelijk af."

Ivo Niehe onder vuur vanwege oud interview met Britney Spears

Door de documentaire Framing Britney Spears staat een oud interview van Ivo Niehe met Britney Spears weer volop in de spotlights. In de documentaire zit een fragment van het interview, waarin Niehe de zangeres een vraag stelt over haar borsten.

Niehe reageerde eerder deze week op de kritiek. Met zijn woorden was volgens sommige lezers de kous echter nog niet af.

LS_030 zegt er het volgende over: "Het is hoe je het ook wendt of keert niet oké om als oudere man dit soort vragen te stellen. Het gaat om een lichaamsdeel, maar wel een geseksualiseerd lichaamsdeel van een vrouw. Ook was ze nog minderjarig."

"Echter heb ik er wel moeite mee om iets van jaren geleden terug te halen en te veroordelen volgens de normen en waarden van nu. En met de kennis van nu weten we dat ze zo slecht is behandeld door haar management, waardoor dit fragment nog pijnlijker is. Niehe kan wel zeggen dat het management tevreden was, maar hoe zit het met Britney zelf? Je ziet aan haar houding dat ze niet bepaald op haar gemak is."

NUjij'er Joosk is het daar niet helemaal mee eens: "Met de ironische opmerking dat ze nog niet over haar borsten hadden gepraat, vind ik niet zoveel mis. Dat is een verwijzing naar het feit dat de media destijds en masse daarover schreef. Maar ik vind dat hij het daar beter bij had kunnen laten. Door daarna een vraag te stellen over hoe ze in het algemeen denkt over borstvergrotingen, begint hij er toch weer over."

"Ondertussen is in de afgelopen decennia wel het een en ander veranderd. In films van eind vorige eeuw worden vrouwen nog heel erg gezien als object, net als Britney trouwens. En nog steeds is het niet helemaal gelijk. Dat we nu bewuster zijn, vind ik nog geen reden om Ivo Niehe nu af te schilderen als de veroorzaker van het leed van Britney. Elke context mist."

