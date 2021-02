Het is je vast niet ontgaan: bijna heel Nederland is bedekt met een dik pak sneeuw. De meeste sneeuw is tot nu toe gevallen in Twente, de Achterhoek en de regio Nijmegen. Code rood is de hele dag van kracht. We zien veel vragen over dit winterse weer langskomen op NUjij. Wat wil jij weten van de gevolgen van de sneeuw in Nederland?

Ben jij benieuwd hoe de situatie op de weg is, of heb je een vraag over de codes van het KNMI? Ben jij benieuwd of je vandaag toch verantwoord de weg op kan, en hoe je dat dan moet aanpakken? Stel je vraag op NUjij. Wij beantwoorden de beste en meestgestelde vragen in een nieuw artikel.