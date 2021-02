Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Bedrijven mogen ongevaccineerde mensen weigeren

Het is volgens de huidige wetgeving voor bedrijven mogelijk om een vaccinatiebewijs als voorwaarde te stellen voor toegang tot hun diensten en voorzieningen. Onder dit artikel vond de drukste NUjij-discussie tot nu toe plaats, met ruim 5700 reacties.

Veel NUjij'ers waren niet te spreken over een 'verplicht' vaccinatiebewijs. Zo ook Hoela_Loempa:

"Ik vind dit oprecht een heftig bericht. Ik ben eind 20, gezond, en ik houd me aan de afstandsregels. Ik ben geen 'viruswappie' en ontken ook niet dat corona pure ellende voor iedereen is."

"Toch wil ik mij niet laten vaccineren. Ik wil uiteraard wel een negatieve test overleggen als dat nodig is, geen enkel probleem. Maar ik maak me wel zorgen over de effectiviteit van het vaccin en de effecten op lange termijn. Ook gaan er nog verschillende virusvarianten komen, moeten we ons dan meermaals per jaar laten vaccineren? Ik vind dat ik als jonge kerngezonde gast zelf moet kunnen bepalen of ik wel of geen vaccin neem."

Toch waren er ook veel lezers voor wie een verplicht vaccinatiebewijs een uitkomst zou bieden. Horecaondernemer Bernard_1 legt uit.

"Ik vind dit een prima advies. Als ik straks mag kiezen tussen mijn tent weer openen met allerlei restricties qua aantallen en onderlinge afstand, of ik kan kiezen voor een volwaardige opening, maar dan alleen met mensen met een vaccinatiebewijs dan ga ik voor optie B. Want met half open loop ik mijn achterstanden niet in. Iedereen heeft de vrijheid om zich te laten vaccineren, geef mij dan ook de vrijheid om zelf te bepalen welke mensen ik toe laat tot mijn restaurant."

Basisscholen worstelen met nieuwe maatregelen

Dinsdagavond maakte demissionair premier Mark Rutte tijdens een persconferentie bekend dat de basisscholen, het speciaal onderwijs en de kinderopvang op 8 februari de deuren weer mogen openen.

In de afgelopen dagen kregen we te horen wat de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus op de scholen moeten tegengaan, zijn. Deze maatregelen zorgden voor veel verwarring, de basisscholen hadden maar weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op het veilig openen van de deuren. Enkele tientallen basisscholen kondigden daarna zelfs aan maandag nog niet open te gaan.

Dat zorgde op NUjij voor veel onbegrip, bijvoorbeeld bij The_Globalist:

"Hoezo weinig tijd? Ze hebben al sinds vorig jaar maart de tijd gehad om zich op ieder denkbaar scenario voor te bereiden. Deze logica gaat er bij mij zeker niet in, en het lijkt mij eerder een kwestie van een mentaliteit van 'de overheid moet het maar regelen', in plaats van als school zelf de nodige maatregelen kunnen en willen nemen."

De leraren op NUjij vonden de reacties wel erg kort door de bocht en lieten het er niet bij zitten. MissB werkt ook op een school en legt uit hoe dit er in de praktijk aan toe gaat:

"Wij hadden op school al goede plannen en kunnen snel schakelen nu de scholen weer open mogen. We hebben niet stilgezeten (al lees ik weer heel veel negatieve berichten over luie leerkrachten op social media, maar goed...). Maar het is heel jammer dat we nu heel snel, met deze nieuwe maatregelen, zaken net weer anders moeten gaan organiseren. Naast de organisatie is ook het overleg met het schoolteam en de communicatie naar ouders en kinderen tijdrovend. Daarnaast moet dit zorgvuldig gebeuren. Ik ben heel blij dat de scholen open mogen gaan, maar het is echt heel jammer dat de protocollen niet al een week geleden klaar waren."

Rampweek bij Ajax

Het is chaos bij Ajax. Nadat de club Haller vergat in te schrijven voor de Europa League, werd doelman André Onana voor twaalf maanden geschorst wegens een dopingovertreding. Dat tast de reputatie van de Amsterdammers aan, vindt Tennis4Life.

"Toch een behoorlijke smet op weg naar wat leek een overtuigend kampioenschap. Het is me het weekje wel voor Ajax. Zaak-Nouri hangt nog altijd in de lucht, zaak-Promes, Haller niet op de lijst voor Europees voetbal en nu een dopinggeval. Nederigheid lijkt me gepast."

Minder kankerdiagnoses door coronacrisis

Het aantal kankerdiagnoses is ten opzichte van 2019 met vierduizend afgenomen. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt deze daling door het afschalen van de zorg.

Er waren veel verontwaardigde reacties te lezen van mensen die het coronabeleid van de overheid hiervoor verantwoordelijk houden. Onterecht, vindt lezer Jijweethet.

"De coronapandemie legt duidelijk bloot dat een deel van de samenleving niet goed is in het inschatten van risico's en de gevolgen van bepaalde scenario's te overzien."

"Nu ook weer lees je talloze berichten die de schuld van de gemiste diagnoses bij de coronamaatregelen leggen, terwijl die juist ervoor hebben gezorgd dat een groot deel van de zorg nog overeind kon blijven."

"Hetzelfde zie je ook als het gaat om economische krimp, leerachterstanden of psychische schade. De schuld wordt bij de maatregelen gelegd, terwijl die juist veel erger hebben voorkomen. Mensen doen alsof corona niet zou bestaan wanneer ze een scenario opstellen zonder maatregelen. Dat is natuurlijk onmogelijk, want het tegenovergestelde zou dan werkelijkheid worden, namelijk dat de ziekenhuizen overspoeld zouden worden met coronapatiënten en paniek zou uitbreken onder de bevolking."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.