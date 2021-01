Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Ziekteverzuim in de zorg toegenomen

Het ziekteverzuim in de zorgsector is afgelopen jaar fors toegenomen, waardoor er per dag gemiddeld 63.000 zorgmedewerkers niet inzetbaar waren. Dit is niet verrassend, vindt lezer De_Nuchtere_NL.

"Ik denk ook dat de extreme maatregelen van de overheid meespelen. Je kunt nou eenmaal niet alles meer geven op het werk als je maar op 'halve kracht' mag leven. Er is geen uitlaatklep meer, mensen zitten constant op elkaars lip, je kunt bijna niemand meer ontmoeten, sporten in de sportschool is er niet meer bij, weekenduitjes zijn verdwenen en het leven vindt alleen nog maar binnen plaats.

Mensen ontwikkelen frustraties, vermoeidheid, angst, depressies en neerslachtigheid. Zo kan je dus gewoon niet meer goed functioneren op het werk en dat resulteert in uitval.

De overheidsmaatregelen zorgen voor een soort 'lamgeslagen mindset' onder de Nederlandse werkenden. Hoe langer dit allemaal duurt, hoe moeilijk het wordt om hier weer van te herstellen. Ziekteverzuim zal nog heel lang, heel hoog blijven denk ik. Werkgevers betalen de prijs in euro's, werknemers met hun gezondheid!"

'Homogenezingstherapie' wordt strafbaar

Een ruime Kamermeerderheid wil zogenoemde 'homogenezingstherapieën', die beweren dat ze de seksuele oriëntatie van een persoon kunnen veranderen, strafbaar maken. Op NUjij vonden vrijwel alle reageerders dit een goede zet, zo ook Sebasti.

"Zeer verstandig besluit van de Tweede Kamer. Ongelooflijk dat er nog steeds dit soort "therapieën" in Nederland bestaan. Er bestaat geen betrouwbaar bewijs dat iemands seksuele geaardheid kan worden veranderd, noch bestaat er een legitieme reden om dit te willen. Dat je je seksuele geaardheid kan uiten is een mensenrecht.

De enige reden waarom mensen ooit hun geaardheid zouden willen veranderen, is vanwege onverdraagzaamheid vanuit de maatschappij en/of hun directe omgeving. Homoseksueel zijn is niet het probleem, de stigma hierover en de onverdraagzaamheid, gesteund door dit soort 'therapieën', zijn het probleem.

Daarnaast zijn deze homogenezingspraktijken ineffectief en potentieel schadelijk. Het is barbaars wat deze behandelmethoden inhouden, zonder dat ze enigszins effectief zijn, noch wenselijk op welke manier dan ook. Goed dus ook dat dit strafbaar wordt."

Halvering huur voor Haagse cafés

Twee Haagse cafés hoeven tijdens de lockdown nog maar de helft van hun huur te betalen. Veel van onze lezers konden zich vinden in deze uitspraak van de rechter, maar volgens Hanz1951 is dit geen goede oplossing.

"Ook de eigenaren van deze panden hebben verplichtingen. Ik kan uiteraard niet met hen meekijken, maar wat als zij hierdoor niet meer aan die verplichtingen kunnen doen? Een stap naar de rechter om ook die gehalveerd te krijgen?

Met in laatste instantie een rechtszaak tussen particulieren of bedrijven enerzijds en de overheid anderzijds. Beiden hebben de corona-crisis ook niet zien aankomen, en nu dus maar een halvering van de diverse heffingen? Belastingen zijn proportioneel (minder inkomen betekent minder belastingen), maar heffingen (gemeentelijke en waterschapsheffingen) zijn dat niet.

Ik begrijp, dat het water bepaalde bedrijven en personen tot aan de lippen staat, maar dat los je als gemeenschap niet op door hun lasten (deels) zo af te wentelen op anderen, dan zul je als overheid meer moeten doen

Zo maar een idee: uitstel van betaling, met een garantiefonds voor als de schuldenaar alsnog omvalt."

Sociale media wakkeren rellen aan

Nadat de avondklok werd ingevoerd, stond Nederland op zijn kop door meerdere plunderingen en rellen. Relschoppers mobiliseerden zich op sociale media.

Om deze onlusten aan te pakken werd op NUjij gesproken over de inzet van het leger, maar lezer Cor_Rector ziet de sociale media juist als een goed middel om de relschoppers op te sporen.

"Ik zag een bericht van politie Zeeland/West-Brabant. Zij werden door mensen gewezen op berichten op sociale media waarin werd opgeroepen te gaan rellen. Zij hebben dit serieus genomen en zijn de berichten gaan analyseren en traceren. Resultaat was dat voordat de rellen konden beginnen, de aanstichters al in hun eigen huis waren opgezocht en aangehouden, zodat ze die avond niet op straat zwierven maar in de cel zaten.

Ik denk dat dit een veel betere aanpak is dan sociale media vragen de berichten te beperken. Jongeren kunnen op andere manieren met elkaar communiceren dan alleen via social media. Beperk je die kanalen, dan gaan ze over op iets anders.

Het lijkt mij dan ook beter om de informatie die (deels) openbaar gedeeld wordt, te gebruiken om de aanstichters op te sporen en aan te pakken, daarmee bereik je uiteindelijk veel meer."

