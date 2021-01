Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Avondklok goedgekeurd door Tweede Kamer

Het kabinetsvoorstel om een avondklok in te voeren is donderdag goedgekeurd door een meerderheid in de Tweede Kamer. Sinds zaterdag gaat het land van 21.00 tot 4.30 uur op slot.

Veel lezers waren het niet eens met deze ingrijpende maatregel, maar er waren ook veel lezers - zoals Padje - die het een goed idee vinden.

"Ik houd mij al sinds maart aan de regels. Dat betekent dat ik 's avonds niet buiten kom omdat ik niet zou weten waar ik naartoe zou moeten gaan. Alles is immers gesloten.

Ook het afleggen van bezoeken ligt al sinds maart vorig jaar, met gradaties, aan banden. Hoe erg is dan deze maatregel?"

"Of is deze maatregel nu erg omdat het een halt toe roept aan mensen die zich al die tijd niet gestoord hebben aan de coronaregels en nu de kans lopen op bekeuring als ze op weg zijn naar een illegaal drankkot, of een samenscholing onder een afgelegen viaduct."

"Natuurlijk is het heel naar en erg dat wij beperkt worden in onze vrijheid. Maar er zijn veel ernstigere maatregelen die ons ook inperken. Bijvoorbeeld de sluiting van de scholen."

Trump verleent nog eens 73 personen gratie

Scheidend Amerikaans president Donald Trump heeft nog eens 73 personen gratie verleend, onder wie oud-adviseur Steve Bannon.

Veel lezers waren kritisch op het verlenen van gratie an sich, en hekelden het feit dat de regels daaromtrent niet duidelijk zijn. Die vaagheid is volgens lezer Kneppel juist positief, al zet hij wel zijn vraagtekens bij hoe dit nu gebruikt wordt.

"Die vaagheid is er omdat gratie moet gaan over gevallen waarin iemand misschien wél veroordeeld is volgens de letters van de wet, maar intussen is de interpretatie (=de morele waardering) van de wet veranderd."

"Gratie is dus niet bedoeld om 'onterechte veroordelingen' terug te draaien, maar om veroordelingen wegens voortschrijdend maatschappelijk moreel inzicht opnieuw te toetsen. Een subtiel maar wezenlijk verschil."

"Gratie is dus een morele zaak en geen juridische zaak. In een fatsoenlijk land wordt gratie dan ook door een heel proces gehaald, waarbij een hele keten van mensen zijn/haar standpunt geeft voordat er besloten wordt. En bij moraal hoort ook dat men elke vorm van belangenverstrengeling vermijdt. Kijk naar de gebeurtenissen in de VS en trek uw conclusies."

Opnieuw minder biologische boeren

Vorig jaar hebben opnieuw minder boeren de overstap gemaakt naar biologische landbouw. Lezer Mok69, die levensmiddelentechnoloog is, legt uit waarom hij denkt dat consumenten nog niet massaal naar biologische producten zijn overgestapt.

"De markt bepaalt wat het percentage biologisch gaat worden. Dan kun je wel ambitie hebben voor meer, maar dan moet er wel een 'trigger' voor de consument zijn om massaal over te stappen. Bijvoorbeeld dat het veel gezonder is, of goedkoper, maar voor beide geldt dat niet."

"Strenge eisen voor reguliere landbouw maakt die sector ook al behoorlijk milieuvriendelijk, terwijl de opbrengst per hectare voor biologische landbouw lager is. Dat betekent dat er meer oppervlakte grond nodig voor dezelfde opbrengst. Dat is ook niet gunstig wanneer grond schaars is. Ik denk dat de groei er uit is."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.