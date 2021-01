Het kabinet wil een avondklok van 20.30 uur tot 04.30 uur invoeren. Premier Mark Rutte wil deze maatregel nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, maar heeft nog wel toestemming van de Tweede Kamer nodig. Heb je vragen over de avondklok of over de andere aanvullende maatregelen, zoals het vliegverbod of de verder beperkte bezoekmaatregelen? Je kunt ze stellen op ons reactieplatform NUjij.

We zullen de belangrijkste en meestgestelde vragen beantwoorden in een nieuw artikel. Stel je vraag in een reactie onder dit artikel op NUjij.