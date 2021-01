De toeslagenaffaire doet het kabinet de das om. Tijdens de ministerraad werd de ultieme politieke verantwoordelijkheid genomen voor het grootschalige overheidsfalen bij het toeslagensysteem. Heb jij vragen over het aftreden van het kabinet? Stel ze op ons reactieplatform NUjij.

Was aftreden de enige optie voor het kabinet? En hoe ziet de periode tot en met de verkiezingen in maart eruit? We zullen de belangrijkste en meest gestelde vragen beantwoorden in een nieuw artikel.

Stel je vraag via NUjij in een reactie onder dit artikel.