Kinderen naar de noodopvang: wel of niet?

Er worden op dit moment meer kinderen naar de noodopvang gebracht dan tijdens de schoolsluiting van vorig jaar. Voor sommige onderwijsinstellingen is dat een uitdaging. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) deed afgelopen week de oproep om kinderen alleen naar school te brengen als dat echt noodzakelijk is.

Op NUjij deelden leraren en ouders hun kijk op dit nieuws. Gebruiker Suus merkt dat het drukker is geworden bij de kinderopvang waar zij werkt. Zij vertelt hier het volgende over:

"Ik werk in de kinderopvang en ook ik zie dat veel meer ouders hun kind komen brengen. Het is drukker dan tijdens de eerste lockdown. Resultaat is dat ik mijn kinderen ook naar de noodopvang moet sturen. Als ouders opvang nodig hebben, prima, ik vang deze kinderen graag op. Maar veel ouders zijn nu aan het zoeken naar redenen op hun kind te brengen, 'want dat is toch wel fijner'. Dat wordt letterlijk gezegd door ouders die thuis aan het werk zijn. Ik begrijp dat het lastig is, maar er wordt wel degelijk misbruikt gemaakt nu."

Marieke123 is het niet met haar eens:

"Ik maak dankbaar gebruik van de noodopvang voor 2 dagen per week voor 3 kinderen in de basisschoolleeftijd. Ik ben zelf docent op het mbo en heb dus een cruciaal beroep. Mijn man heeft dat niet, maar hij heeft wel een intensieve baan bij de overheid. Noem ons 'profiteurs', maar met een zwangerschap én een bijna-burn-out in het voorjaar door alle stress en sterk verhoogde werkdruk op mijn werk, ga ik dit niet nogmaals zo doen."

Geen strafrechtelijk onderzoek naar toeslagenaffaire

Het Openbaar Ministerie doet geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire. Er wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van knevelarij of beroepsmatige discriminatie. Volgens lezer JW_Zeeland is dat een gemiste kans.

"Als we zo graag met zijn allen lessen willen trekken uit deze affaire, recht willen doen aan de slachtoffers en naar de toekomst toe ervoor willen zorgen dat ambtenaren en politici wel drie keer nadenken voor ze nog eens zo'n afschuwelijke gemakkelijke en geïnstitutionaliseerde verdachtmaking van burgers teweeg brengen, dan moeten er helaas koppen rollen. We kunnen hier (helaas) niet volstaan met sorry. Da's te makkelijk."

De bestorming van het Capitool

Een groep aanhangers van de Amerikaanse president Trump bestormde woensdag het Capitool in Washington. In de Verenigde Staten - maar ook in de NUjij-reacties - werden vraagtekens gezet bij het geringe politieoptreden, zeker in vergelijking met de Black Lives Matter-protesten van vorig jaar.

Lezer Asimo legt uit waarom deze vergelijking volgens hem terecht is.

"Het is een zeer terechte vergelijking. Niet alleen waren er tijdens de Black Lives Matter-protesten veel meer oproerpolitie aanwezig maar werd er ook veel steviger ingegrepen in vergelijking met de oproerpolitie die later in de avond pas verschenen en bij deze bestorming van het Capitool amper in actie kwamen.

Ik vind dat onbegrijpelijk, temeer omdat het hier nota bene gaat om een bestorming van het Capitool, wat een zeer symbolische waarde kent als kern van de Amerikaanse democratie. Amerika stond voor schut in de ogen van de wereld toen het Capitool met speels gemak overrompeld werd door demonstranten; het gaat hier niet om het Maagdenhuis."

