Deze week worden de eerste Nederlanders ingeënt tegen COVID-19. De redactie van NU.nl gaat deze week op zoek naar een antwoord op de beste en meest gestelde vragen. Heb jij een prangende vraag? Stel 'm op ons reactieplatform NUjij.

Specifieke zorgmedewerkers zijn als eersten aan de beurt. Sinds afgelopen maandag kunnen zij een afspraak maken bij de GGD. Woensdag wordt de eerste prik gezet op een GGD-priklocatie in Veghel.

Deze Nederlanders worden vanaf woensdag ingeënt: Medewerkers in de verpleeghuiszorg en kleinschalige woonvormen

Personeel van gehandicapteninstellingen

Thuiszorg- en Wmo-medewerkers

Ziekenhuismedewerkers op de corona-afdeling, intensive care en afdeling spoedeisende hulp

Ambulancemedewerkers

Huisartsen

Ben jij benieuwd hoe het vaccineren in zijn werk gaat? Of heb jij een vraag over de verschillende vaccins? Wij zullen de NUjij-vragen beantwoorden in een nieuw artikel.