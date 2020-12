Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Nederlanders vast in Verenigd Koninkrijk

Vanwege de mutatie van het coronavirus die flink rondgaat in het Verenigd Koninkrijk, kunnen Nederlanders momenteel niet terug naar huis. Honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs stonden bovendien vast in Dover.

Er werd flink gereageerd op onze oproep, waarin gestrande Nederlanders hun verhaal deelden.

Veteraan duidt situatie in Uruzgan

Defensie onderzoekt een melding van een Uruzgan-veteraan over een incident in 2007 waarbij mogelijk burgerdoden zijn gevallen. Een aantal (ex-)militairen reageerden op NUjij om de situatie in Uruzgan te duiden. Bijvoorbeeld Dionysus42, veteraan verpleegkundige bij een gevechtseenheid.

“Ik denk dat het genuanceerder is dan de meesten hier doen overkomen. Dat neemt niet weg dat de militair zijn verhaal mag doen. Helaas was het zo dat de taliban veelal tussen de burgers schuil hielden. Zelfs de burka werd gebruikt als camouflage om ongemerkt te verplaatsen. We hadden namelijk niet het recht om als man een vrouw te fouilleren.”

“De taliban bestond uit een deel van de bevolking. Dat er burgers zijn gevallen betreur ik bij zo'n actie. Maar in een guerrillaoorlog is dat risico groter. Laat ze het maar uitzoeken, maar ik blijf wel van mening dat niemand bewust burgers heeft gedood bij de Nederlanders. We hebben zelf burgers opgevangen die gewond waren door taliban.”

“Ik zelf heb de kinderen van dorpshoofden onderzocht als ze ziek waren. Het doel bleef heart and mind winnen om het land te helpen bij wederopbouw. Maar dat ging helaas niet zonder slag of stoot.”

Steeds vaker crisiszorg voor jongeren

Ggz-instellingen hebben het aantal crisismeldingen in de jeugdpsychiatrie fors zien toenemen. In sommige regio’s steeg het aantal meldingen zelfs met 60 procent ten opzichte met een jaar eerder. In de NUjij-reacties deelden veel (ervarings)deskundigen hun visie. Zo ook Girafje, die als behandelaar in de jeugd-ggz werkt.

“Ik werk in de jeugd ggz als behandelaar. We hebben ontzettend veel 'spoedintakes' van jongeren die suïcidaal zijn. De behandeling die normaliter het best werkt is nu bijna niet uitvoerbaar: activiteiten ondernemen, dagritme (je bed uit en naar school!), contact met anderen en toekomstperspectief. Het is niet verwonderlijk dat het vreselijk misgaat. Het maakt mijn werk loodzwaar, want hoe kan ik ze nu echt helpen in deze situatie? Voor de duidelijkheid: jongeren zitten stil achter een beeldschermpje als er al les is. Ze mogen niet op straat bij elkaar hangen, feestjes vieren, kunnen vrijwel geen stage lopen... Het aantal slachtoffers van Covid wordt wellicht wat kleiner met deze lockdown, maar het aantal slachtoffers dat hierdoor wordt gemaakt vanwege depressie en angst is nog niet bekend.”

Rotterdamse inleveractie vuurwerk

Rotterdam begon dinsdag als eerste van de grote steden met een inleveractie voor vuurwerk. Tijdens de eerste inleverdag is 79 kilo vuurwerk ingeleverd. Een woordvoerder noemde de opbrengst een "voorzichtige start". Op NUjij vond men het niet gek, dat de inleveractie niet van de grond kwam. Lezer Smc zei hier het volgende over:

“Wat hadden ze dan verwacht met deze actie? De mensen die vuurwerk hebben gekocht gaan het daarna toch niet even inleveren, dan hadden ze net zo goed hun geld in de vuilnisbak kunnen gooien. Rare en ondoordachte actie.”

Gebruiker Treurig is het daar niet mee eens:

“Ach, het is in ieder geval 79 kilo minder op straat met oud en nieuw. Ook al is het minder dan een druppel op een gloeiende plaat als je bedenkt wat er dan tóch nog allemaal illegaal de lucht in wordt geschoten.”

