4,5 jaar na het Brexit-referendum zijn de EU en het Verenigd Koninkrijk eruit: er ligt een Brexit-akkoord klaar. Daarmee wordt een no deal-Brexit op de valreep vermeden. Heb jij vragen over de naderende Brexit-afspraken? Stel ze op ons reactieplatform NUjij.

Met name de visserij was tot het laatste moment een groot struikelblok, wat zelfs op de dag van het akkoord nog voor vertraging zorgde. Uiteindelijk is het toch gelukt om hierover overeenstemming te bereiken.

Is er iets onduidelijk, of wil je meer weten over de Brexit? Stel je vraag dan op ons reactieplatform NUjij. We zullen de belangrijkste en meest gestelde vragen beantwoorden in een nieuw artikel.