Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Onduidelijke coronaregels: blijft de HEMA open?

Het was deze week nog maar de vraag of alle niet-essentiële winkels de deuren zouden sluiten. Winkels zoals de HEMA mochten toch openblijven voor 'essentiële' zaken. Niet alle lezers konden daar respect voor opbrengen. Lezer FamHL:

"Tja, wat moet je hier nou van vinden? In alles de randjes opzoeken. Zo gaat het niet werken natuurlijk! Gewoon dicht die handel. Supermarkten en drogisterijen zijn open, en misschien nog iets waar je voer kunt kopen voor dieren. Voor de rest alles sluiten en niet op zoek naar manieren waarop je dan toch open kunt blijven."

The_MC is het met FamHL eens, maar begrijpt wel waarom winkels zoals de HEMA open willen blijven.

"Het is wederom hetzelfde verhaal. Even kijken hoe ik de maatregelen kan omzeilen en dan gewoon opengaan. Het punt is dus nog steeds niet duidelijk voor sommigen. Voor mij is het makkelijk praten. Ik loop niet het risico om geen inkomen te hebben. Maar hier lossen we het probleem niet mee op."

"Ik snap dat deze zaken toch nog iets willen doen. Heel begrijpelijk! Maar dat is nu juist even niet de bedoeling. Zo gaat deze lockdown straks nog langer duren en zullen ze in februari nog steeds niet open kunnen. Praten/discussiëren over de maatregelen moet kunnen, maar in de tussentijd moeten we ons er wel gewoon aan houden."

Kinderen met een achterstand

Kinderen met ouders die een lager inkomen of opleidingsniveau hebben, beginnen op de basisschool met een achterstand. Dat blijkt uitonderzoek van het Centraal Planbureau.

Een aantal lezers herkende zichzelf in dit onderzoek. Mart_M_efedec vertelt over hoe hij dit heeft ervaren.

"Mijn ouders zijn laagopgeleid. Ik ben hierdoor ook met een achterstand op school terechtgekomen en heb het op school moeilijk gehad. Als enige in ons gezin ben ik na vijf jaar mavo naar de havo gegaan en uiteindelijk is het gelukt om een hbo-opleiding af te ronden. Door te knokken, veerkracht en op mentaliteit heb ik tegenwoordig een topbaan. Mijn zoontje heeft ondertussen een jaar op de basisschool overgeslagen en heeft een volledig andere start van zijn leven dan wij."

"Wat ik wil zeggen is dat wij in een land leven waarbij het meer dan in de rest van de wereld wel degelijk goed mogelijk is om je te onttrekken aan de armoede van je ouders. Het ligt niet alleen aan opleidingsniveau, maar ook aan karaktereigenschappen en of er sprake is van multiproblematieken. Een 'pro kind' heeft vaak ook een 'pro ouder'. Daar is weinig aan te veranderen."

Drukte bij fysio's vanwege thuiswerken

Het aantal klachten aan armen, nek en schouders loopt op sinds mensen weer zoveel mogelijk moeten thuiswerken, signaleren fysiotherapeuten.

In het gesprek op NUjij deelden lezers hun klachten door het thuiswerken. Stress wordt gezien als een belangrijke oorzaak. Gebruiker KoekoekPannekoek legt uit:

"Rugpijn kan ook door stress komen. Dat merk ik bij mezelf althans. Ik sport veel, wandel veel, maar ervaar toch chronische rugpijn (al enkele maanden) onderin de rug. Ik denk dat dat is gekomen doordat ik toch enkele maanden meer stress heb ervaren dan goed voor me is."

"Volgens de fysio kon dat wel meespelen, evenals een goed bureau en een goede stoel, maar die heb ik wel. Ik ben overigens heel erg dankbaar dat ik vanuit huis kan en mag werken en ik vooralsnog niet getroffen ben door deze crisis, maar m'n rug denkt daar wel anders over."

