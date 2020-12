Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei afgelopen maandag dat het besluit om de basisscholen en middelbare scholen te sluiten er ook toe moet leiden dat ouders meer thuis gaan werken.

Volgens de minister gaat het thuiswerken "niet erg best" er gaan nog te veel mensen naar kantoor. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Zorgt het feit dat jouw kinderen thuis zijn ervoor dat jij ook meer thuiswerkt?

Stelling:

Wij zijn ook benieuwd of jouw ervaring met thuiswerken verandert als je kinderen ook thuis zijn. Vind jij het juist wel fijn dat je kinderen veel bij je in de buurt zijn, of leidt het je erg af tijdens het werk? Deel jouw ervaringen op ons reactieplatform NUjij.