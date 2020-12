Premier Mark Rutte sprak Nederlanders maandagavond toe over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarbij kondigde hij een harde lockdown aan die tot en met 19 januari zal gelden. Onder meer scholen en vrijwel alle niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten. Supermarkten blijven open. Heb je vragen over deze lockdown? Stel ze op ons reactieplatform NUjij.

Is er iets onduidelijk of wil je meer weten over de ingrijpende coronamaatregelen? Stel je vraag onder dit artikel op NUjij.

De belangrijkste en meestgestelde vragen beantwoorden we in een nieuw artikel.