Basisschoolleerlingen zijn beter gaan rekenen

Nederlandse basisschoolleerlingen zijn over het algemeen beter gaan rekenen, nadat het jaren minder ging. NUjij'er Pinguin12, die twintig jaar in het onderwijs gewerkt heeft, legt uit waarom rekenen voor veel leerlingen een obstakel blijft.

"Het basisonderwijs wordt geacht aan steeds meer onderwerpen aandacht te besteden. Daar waar 'vroeger' (toen ik zelf nog op de lagere school zat) alle tijd was voor rekenen, taal, schrijven, maar ook bijvoorbeeld handenarbeid en topografie, moeten tegenwoordig allerlei maatschappelijke kwesties worden behandeld."

"Gezondheid (gezond eten, overgewicht voorkomen), beginselen van de democratie, gelijkheid/discriminatie, seksuele ontwikkeling, pesten tegengaan, leren over andere culturen, over mensen met een ziekte of beperking, burgerschap, aandacht voor allerlei goede doelen, et cetera. Daarnaast worden we geacht les te geven in min of meer nieuwe vakken als techniek en ICT en moet er ook meer ruimte worden ingeruimd voor de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden."

"Allemaal belangrijke zaken, vind ik. Het is alleen bijna onmogelijk om dan te verwachten dat ook de traditionele leervakken tot dezelfde of betere resultaten leiden."

Lerarentekort blijft ondanks populaire opleidingen groot

Ondanks de populariteit van lerarenopleidingen blijven de lerarentekorten groot. Op NUjij deelden veel lezers hun mening over hoe dit tekort het best opgelost kan worden. Volgens Donna20011, die zelf docent is, zou meer waardering al een hoop schelen.

"Als ik soms reacties lees onder artikelen over onderwijs, schrik ik van de reacties. Docenten hebben eeuwig vakantie, doen weinig en klagen veel. Wat deze mensen niet weten, is dat een fulltime baan in het onderwijs 42 uur per week is. De vakanties compenseren deze overuren. In de vakantie kijken docenten ook na, of bereiden ze lessen voor. Een docent in Nederland geeft meer lessen per week dan waar in Europa dan ook."

"Het is trouwens de mooiste baan die er is, werken met pubers. Maar we krijgen weinig respect. En dat mag wel eens veranderen. Ik heb overigens nog nooit gestaakt, mochten mensen daar weer over beginnen. Ik vind dat ik prima verdien. Helaas hebben we vakbonden die vooral oudere collega's vertegenwoordigen en snel schreeuwen. Dat helpt niet."

Nog eens 3,7 miljard euro aan coronasteun

Om zoveel mogelijk faillissementen en werkloosheid te voorkomen, trekt het kabinet nog eens 3,7 miljard euro aan coronasteun uit voor onder meer de horeca, de evenementensector en sportclubs. Volgens veel NUjij'ers is het slechts een druppel op de gloeiende plaat en doet de overheid te veel of juist te weinig.

Lezer Asimo snapt dat veel mensen klagen, maar vindt dat de focus meer moet liggen op wat er wel goed gaat.

"Er wordt veel geklaagd in dit land. Klagen is onmiskenbaar verbonden aan de Nederlandse cultuur en daar is ook niets mis mee. Reclamespotjes over een 'paarse krokodil', en typetjes uit het tv-programma Draadstaal spelen hierop in. Vaak genoeg fundeert klagen ook op relevante klachten en persoonlijk vind ik het wel mooi dat Nederlanders vaak star, soms ronduit bot, maar óók helder en eerlijk voor hun mening uitkomen."

"Als ik aan mijn Britse vrienden vraag wat hen het meest opvalt aan Nederlanders, dan vormen bovengenoemde zaken steevast de top drie. Maar dat neemt niet weg dat het klaaggedrag vaak genoeg ook te ver gaat. Menig ondernemer mag dankbaar zijn in een land als Nederland te wonen. Er zijn maar weinig landen in de wereld die zo welvarend zijn en ondernemers financieel zo goed te hulp schieten als de Nederlandse regering."

"Daarom geen geklaag van mijn kant, maar applaus voor dit kabinet en hoe het met de middelen die het heeft deze pandemie aanpakt."

